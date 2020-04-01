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南山人壽去年大賺339億元 年增28%歷史新高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
2019年南山人壽合併稅後淨利為339億元，較前一年同期成長28%，創歷史新高。 聯合報系資料照
2019年南山人壽合併稅後淨利為339億元，較前一年同期成長28%，創歷史新高。 聯合報系資料照

南山人壽2019年合併新契約保費達1,671億元，合併總保費收入達新台4,696億元，稅後淨利達339億元，合併資產總值約4.9兆元，股東權益約3,681億元，每股稅後純益（EPS）為2.81元。

2019年南山人壽合併稅後淨利為339億元，較前一年同期成長28%，創歷史新高。去年在經常性利息收入穩定成長，加上隨市場情況靈活調整股債部位的資本利得，使2019年獲利較2018年同期成長28%。

南山人壽資產總額及股東權益持續成長，截至2019年止，資產總值約4.9兆元，較2018年底成長11%，也創新高；股東權益為3,681億元，較2018年底成長163%。

南山人壽2019年合併新契約保費收入共1,671億元。新契約保費以利變型商品貢獻最大，南山人壽今年持續提供保障型保單、優質理財等多元化商品，滿足保戶需求。

南山人壽致力於滿足國人健康醫療保障需求，在2019年持續推出創新商品，繳出「三個第一」的亮眼成績。包括一、意外及健康險巿佔第一。在意外及健康險（A&H）新契約保費收入全年達71億元，市佔18%。

二、外溢保單件數第一。南山人壽也鼓勵國人注意自身健康管理，在外溢保單也有傲人成績，以全年度2.6萬件拿下件數第一，市佔46%。

三、長照險巿佔第一。去年南山人壽長照險新契約保費約18億元，市佔更高達88%。展望未來，南山人壽亦將持續發揮保險價值，開發多元化商品，致力為客戶建構全方位的風險防護網。

南山產物2019年簽單保費收入達53億元，較2018年同期成長22%，整體而言各險種均呈現成長趨勢，個人保險商品成長23%、企業保險商品成長18%。

其中以健康傷害保險成長49%最高，佔全公司業績比重最高的汽車保險亦成長20%。

南山產物持續從客戶角度思考，針對不同族群量身打造多元化的組合型商品，藉由簡潔的商品設計提供客戶更完整的保障。

南山人壽

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