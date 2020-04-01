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王道銀推B型企業融通專案 利率1%最高可貸600萬元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

為因應新冠肺炎疫情對中小企業的衝擊與影響，王道銀行（O-Bank）將於2020年4月1日起推出「B型企業與社會企業融通貸款專案」，提供額度最高600萬元，年利率1%之優惠貸款，並提供多項申貸手續費減免等優惠，以響應央行政策，並協助B型企業與社會企業共同度過因新冠肺炎疫情所造成的營運影響。

王道銀行表示，B型企業與社會企業倡導以商業的力量做好事，其所揭示與社會、環境共榮之理念，為當今企業永續發展的重要價值。

王道銀行長期支持B型企業和社會企業，過去曾推出包括B型企業活存優惠專案、B型企業薪轉戶優惠專案、B型企業貸款優惠專案、社會企業活存優惠專案與薪轉戶優惠專案等，以實際行動支持B型企業與社會企業的發展。

現因應新冠肺炎疫情對中小企業的衝擊，同時響應中央銀行協助受肺炎疫情影響之中小企業融通貸款方案的政策，王道銀行推出「B型企業與社會企業融通貸款專案」，針對符合中小企業認定標準第2條，且同時為獲得國際B型企業認證之本國企業、或為於社團法人台灣公益團體自律聯盟「社會企業登錄平台」登錄的社會企業，提供徵提擔保品之優惠貸款。

貸款額度最高可達600萬元，貸款優惠利率則以央行專案融通利率固定加0.75%，若以目前央行專案融通利率0.25%計算，貸款年利率1%。此專案自2020年4月1日起開始受理，至2021年3月27日止，浮動計息。

此外，王道銀行提供相關手續費全免，包括免帳戶管理費、免授信條件變更作業費等，若提前還款，亦不須繳納違約金。

王道銀行副董事長駱怡君表示，王道銀行推出B型企業與社會企業優惠融通貸款專案，是希望能以金融資源的支持，有效減緩疫情對B型企業和社會企業的影響，貸款額度最高可達600萬，以一般年利率1%以內的中小企業新冠肺炎融通貸款而言，額度算是相當高，希望協助B型企業與社會企業打造與環境、社會共好的願景。

王道銀行

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