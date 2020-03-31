6大民營銀行宣布貸款降息方案 信用卡利率最低降1％

受到新冠肺炎疫情影響，央行降息一碼（0.25％），公股銀行加碼推出短期降息措施，房貸共降二碼（0.5%），信貸、車貸及信用卡循環利率共降三碼（0.75％）。昨大型民營銀行接連宣布調降連動消貸的指標利率，也比照公股銀行推出短期加碼降息措施，就怕流失客戶，但相對於公股銀行「無差別」降息，民銀銀行多僅針對受疫情影響的客戶。

北富銀今宣布，自4月6日起全面調降指標利率0.27%。國泰世華銀行表示，4月1日起全面調降指標利率0.28%，月變動及季變動的部分調整日皆為4月1日；中信銀行也宣布，自今年4月23日起，全面調降放款指標利率0.28%。北富銀、國泰世華銀行、中信銀行的調降幅度都優於央行降息的0.25%。

信用卡循環利率短期加碼優惠的部分，北富銀4月6日起至9月30日直接調降1%，降息幅度比公股銀行還優惠；玉山銀、中信銀降息幅度比照公股銀行，但僅針對受影響的客戶；台新銀的短期優惠措施則不包括信用卡循環息。

針對受疫影響者，北富銀表示，房、信貸客戶若受疫情影響，包括因疫情確診、非自願性失業及放無薪假、防疫醫療人員及因疫情導致營業收入下滑15%的企業主，將於4月6日至9月底額外提供加碼降息，加碼幅度比照公股銀行。符合條件者，4月起就可向北富銀提出申請。

玉山銀行比照公股銀行提供短期房貸、信貸、車貸、信用卡加碼降息的措施，但只針對受疫情影響的客戶。台新銀行針對受疫情影響的既有房貸、信貸、車貸客戶提供加碼降息的短期優惠，降息幅度比照公股銀行。

中信銀行也宣布，針對受疫情影響客戶，可持相關證明文件申請辦理額外加碼降息半年，比照公股銀行提供房貸降0.5%，信貸調降0.75%的優惠，但和北富銀一樣短期優惠降息不包括車貸。中信銀還提供信貸前三期0.66%優惠利率方案，供客戶短期紓困資金調度使用。