保戶荷包瘦 富邦、三商美邦254張利變保單降利率

為對抗新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，全球中央銀行掀起降息潮，衝擊壽險投資收益率；自4月起，各壽險公司利變型保單恐全面跟進「降息」，其中，富邦人壽、三商美邦人壽共254張利變保單宣告利率1日率先調降，不少新台幣、美元保單宣告利率確定失守2%、3%大關。

據了解，富邦人壽自明日起，188張利變型保單宣告利率將全面調降，其中，132張為新台幣利變年金、萬能保險、利變壽險，最大調幅為1碼（25個基本點），調整後，利率區間介於1.05%~2.25%，亦即有不少保單宣告利率將失守「2」字頭利率。

在美元保單部分，包括美元利變年金、美元萬能保險和美元利變壽險，合計56張保單也將調降宣告利率，調整幅度為25至40個基本點。調整後，宣告利率區間介於2.72%～3%，其中也有許多保單宣告利率跌破「3」字頭。

此外，三商美邦人壽也有66張保單宣告利率調降，其中新台幣利變保單36張、美元利變保單30張，新台幣利變保單的調幅介於2~40個基本點間，調整後，新台幣利變商品宣告利率介於0.57%~2%。至於美元利變型商品，調幅為25~45個基本點，調降後利率為2.2~2.85%，全面失守「3」字頭。

新冠肺炎疫情重擊全球經濟與金融市場，聯準會連續降息6碼，我國央行也在首季理監事會議上決議降息1碼，壽險業者說，3月國際金融情勢動盪始料未及，因此這次的利率調整會議為「史上討論最久的一次」，業者之間甚至還上演「諜對諜」，紛紛探詢其他業者調幅是多少，以取得產品競爭力。

據悉，除富邦人壽、三商美邦外，包括國泰人壽、南山人壽等大型壽險公司，最快明日就會宣布利變保單宣告利率的調整幅度，投資儲蓄險的民眾荷包將再度縮水。

國人愛買「儲蓄險」，以利變保單為主流，此為壽險公司將投資操作得宜所賺收益，扣掉成本後，以宣告利率高於預定利率的部分，當做保戶的「回饋分享金」分享給保戶，但宣告利率因壽險公司多在海外投資固定收益商品來賺取績效，因此受市場利率變化與匯兌避險成本影響不小，若市場利率下降或成本大增，都會影響壽險公司的宣告利率。