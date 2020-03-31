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如「N號房」在台灣 現行法制足以保護被害人嗎？

北富銀推兒童節線上慶祝活動 防疫繪畫大賽全台開跑

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

小朋友最期待的兒童節即將到來，但受新冠肺炎疫情影響，許多實體慶祝活動及旅行計畫都被迫取消，孩子宅在家中，家長也為如何安排這四天連假大傷腦筋。為了讓民眾「童宅」一起也能創造美好的過節回憶，台北富邦銀行特別結合線上機制推出一系列創意慶祝活動，包括「童樂繪」兒童防疫繪畫大賽，號召全台小尖兵以「消滅病毒大作戰」為主題畫出充滿創意的作戰方式。

北富銀LINE官方帳號推出「童心協力LINE存錢」活動，透過數位存款帳戶存錢最高可享美金定存3個月年息1.88％，達成存錢目標即可拿到100點LINE POINTS；富邦行動銀行則是邀請全體行銀客戶參加線上扭蛋童樂會，重溫兒時玩扭蛋的樂趣，即使零接觸也能享受兒童節的溫馨童趣。

北富銀表示，響應政府防疫舉措，這次「童樂繪」兒童防疫繪畫大賽特別把活動搬到線上，小朋友只要到活動網址下載圖畫紙、完成後郵寄回北富銀即可參加活動。而選擇以「消滅病毒大作戰」為主題，除了想藉由當前最受關注的議題幫助親子創造更多討論空間並推動防疫觀念向下紮根，同時也希望能藉由繪畫幫助小朋友學習以開放和創意思維解決問題。

「童樂繪」繪畫大賽活動收件時間為4/1至4/24止，除了依年齡分為國小三年級以下及國小四~六年級兩組，還特別與心路基金會、瑪利亞社會福利基金會-早期療育中心、博正兒童發展中心合作設立「暖心小富翁組」，讓有特殊狀況的小朋友也能參與活動，度過別具意義的兒童節。北富銀將與富邦藝術基金會合作邀請知名藝術家擔任評審，優秀作品最高可獲得3,000元圖書禮券、科技小豬撲滿以及用個人獲獎畫作製作而成的專屬icash卡，為孩子留下最值得驕傲的紀念。

此外，109/4/1-4/30活動期間，登入行銀即可參加「扭蛋童樂會」線上抽獎，有機會獲得哈根達斯冰品、Mister Donut 甜甜圈、金莎巧克力等貼心甜品，重溫甜美的童年時光；如果綁定北富銀LINE官方帳號好友，開立數位存款帳戶，即可為寶貝子女設定存錢目標，透過美金優惠定存、或投資奈米投等方式在活動期間達成目標，即可拿LINE POINTS 100點，想幫孩子儲備未來的爸媽不妨把握機會。活動詳情請參閱以下網址：

「童樂繪」兒童防疫繪畫大賽https://www.fubon.com/banking/event/hot/20200328A/index.html

兒童節 北富銀

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