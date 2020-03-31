凱基證券財富管理儲備主管招募計畫 熱烈展開

面對即將投入職場的畢業生，凱基證券宣布，校園菁英「財富管理儲備主管」招募計畫熱烈展開，超前佈局進行招募培訓，預期將為金融專業財富管理顧問團隊加入生力軍。

凱基證券表示，「財富管理儲備主管招募計劃」是人才培育中相當重要的一環，透過完整培訓計劃，包含超過100小時的集中教育訓練以及進階實務訓練、分公司實習等，為社會新鮮人奠定扎實的金融專業及具有前膽性的管理思維，並在實戰歷練中培養獨當一面的能力，引導團隊成員，逐步成為領導前線的經理人或幕僚主管。

凱基證券財富管理團隊連年獲獎，今年甫獲得《財訊財富管理大獎》的「證券最佳業務團隊獎」，2019年也獲頒《財訊財富管理大獎》的「證券最佳服務獎」以及《卓越證券評比》的「最佳專業團隊獎」等，「專業服務團隊」與「客戶需求導向」二大服務特色，深得客戶肯定。

凱基證券歡迎對金融業有興趣，且勇於接受挑戰及充滿強烈企圖心的校園菁英們，加入財富管理儲備主管的陣容，一同突破傳統、開創屬於年輕人的財富管理新紀元！

即日起可至凱基證券官網點選人力資源中的「財富管理儲備主管招募計畫」 了解更多詳情。(https://www.kgi.com/kgichhtml/content/1669)。