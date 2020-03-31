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富士達保經 推動四大防疫措施

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
富士達保經董事長廖學茂。富士達保經/提供
富士達保經董事長廖學茂。富士達保經/提供

富士達保經今天（31日）表示，隨著疫情持續升溫，各大公司行號紛紛採取因應措施，希望降低風險，保護員工與客戶。該公司已制定四大具體防疫措施，於不過度干擾的前題下，協助所有內外勤同仁減少健康風險，力求所有同仁保護好自己，才能為保戶提供更好的服務。

一、大型活動改以少人多場形式舉辦。

新春開工後，富士達便決議取消年度春酒暨榮譽會活動，並延期年中前所有大型頒獎典禮，直至疫情趨緩再擇期舉行，避免群聚感染風險。此外，所有教育訓練相關活動也都改採「少人多場」形式辦理，每場次參與人數掌控在30人左右，減少人群密集傳染風險，並同步著手規劃更多線上教育課程，幫助同仁更方便充實專業知識。

二、出國旅遊獎勵改發放獎勵金。

政府公告第三級旅遊警示前，富士達就已率先公布取消年度競賽旅遊獎勵-西班牙與泰國之旅，且將全額團費改為獎勵金形式，依獎項分別發放3萬到16萬不等金額予獲獎同仁，同時嚴格要求所有同仁若須出國得事先報備告知，回國後也需自主居家健康管理，自我管理結束前不得進辦公室，全面落實防疫管控機制，以保障所有同仁的健康。

三、全面推動AI機器人服務。

去年上線的富士達AI機器人，服務更完善與便利。透過數位助理，同仁能夠適時遠距作業，減少通勤出入辦公室頻率，大幅降低風險。更可幫助不便前往辦公室的同仁，了解最新公司公告及商品資訊，並即時掌握保單進度，提供最客戶最專業的保險服務，保障所有保戶的權益。

四、落實工作防疫準則。

富士達保經近期擬定業務同仁工作防疫準則，要求同仁確實執行，保障自身與保戶的健康安全。首先，同仁們需每日測量體溫，有病狀立即就醫休息。若需拜訪客戶也必須配戴口罩、隨身攜帶乾洗手/酒精，並盡量選擇開放式場地會面，更要避免一同用餐。另外，交談中需保持一公尺以上距離，所有使用文具也要確實消毒，且不提供重複使用的紙本文宣品，可改採電子檔文件進行說明。每次約訪盡可能於30分鐘內完成，減少業務同仁與保戶雙方風險。

面對疫情，富士達保經董事長廖學茂表示，「在外奔波的業務員們都應該重視防疫工作，一定要先保護好自我，才有能力和機會去服務保戶。富士達推動這些措施，就是希望幫助同仁在這段艱難時刻，有足夠能量迎接挑戰。我相信只要做好準備，我們就無需恐慌」。

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