快訊

美主播撿到槍！嗆WHO是馬屁組織愛說謊：我們捐的錢比中國多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國製造業漸復甦 亞股紛紛小幅上漲

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
華寶信託的經濟學家聶文表示，中國的製造業面臨的首要問題，已轉變成全球市場的需求不足。(Photo by Wikipedia)
華寶信託的經濟學家聶文表示，中國的製造業面臨的首要問題，已轉變成全球市場的需求不足。(Photo by Wikipedia)

中國3月的PMI指數上升至52.0，是市場近來少見的好消息，亞股也大多呈現小幅上漲！不過中國國家統計局指出，這僅反映出許多企業正在復工，不代表經濟活動已回到常軌。華寶信託的經濟學家聶文則認為，當前中國的製造業面臨的首要問題是「全球市場的需求不足」。

製造業復工潮

根據《金融時報》和《半島電視台》報導，中國國家統計局31日指出，3月的PMI指數（衡量製造業的重要數據）從上個月的35.7上升至52.0，一舉突破50大關，代表製造業已由緊縮轉變為擴張，也超乎《路透社》日前訪問專家的預期45.0。

「這個數字反映出超過半數接受調查的企業正在復工，但不代表中國經濟活動已回到常軌。」國家統計局表示。雖然目前許多專家預估，中國今年的GDP與去年同期相比將下滑，是1976年改革開放以來首見，但中國官方仍信誓旦旦可以達到5.6%的經濟成長率，央行一位顧問認為，中國不應在今年設立任何目標，以免訴諸過度的刺激方案，反倒有害。

全球需求不足

華寶信託的經濟學家聶文表示，中國的製造業面臨的首要問題，已轉變成「全球市場的需求不足」，從出口訂單減少、廠商庫存增加和價格疲軟可見一斑，他預估中國政府可能會砸下數億在金融體系，促進國內消費以填補海外需求銳減的缺口。

市場對中國PMI指數上升的反應正面，亞股大多呈現小幅上漲，如上海證券交易所綜合股價指數上升0.11%，香港的恒生指數增加1.85%，韓國綜合股價指數也上揚2.19%，台股小增0.82%，為近來少見的好消息。

此外，中國的服務業也在復甦當中，非製造業PMI從2月的29.6上升至52.3。目前服務業在中國GDP中約佔6成。

【更多精采內容，詳見

製造業 PMI 亞股

延伸閱讀

中國央行貨政委員：建議今年不再設定GDP目標

大陸3月官方製造業PMI反彈至52

上海景點開放未3周 再度關閉

疫情有變？ 上海景點突關閉

相關新聞

開發金未如期併中壽 金管會：承諾視同法令遵循

開發金無法如期於13日100%併購中壽，金管會銀行局今表示，開發金無法如期併購中壽，反映的是其公司治理的效能，金融機構對...

中國製造業漸復甦 亞股紛紛小幅上漲

中國3月的PMI指數上升至52.0，是市場近來少見的好消息，亞股也大多呈現小幅上漲！不過中國國家統計局指出，這僅反映出許多企業正在復工，不代表經濟活動已回到常軌。華寶信託的經濟學家聶文則認為，當前中國的製造業面臨的首要問題是「全球市場的需求不足」。

純網銀擴大金融服務 具消金領域優勢

萬國法律事務所資深合夥律師黃帥升指出，純網銀於我國之利基，大多與外國實務相同，均著重於「生態系」以及「場景應用」所帶來之...

北富銀挺卡友 9月底前循環利率降1%

因應疫情衝擊，台北富邦銀行響應政府紓困政策，今天公布最新紓困降息方案，首先，4/6起個人戶將全面調降指標利率0.27%，...

一銀智能理財首創樂齡退休月月領 體驗還享三重好禮

第一銀行今（31）日推出「e-First智能理財」體驗服務，投資人僅需簡單三步驟，動動手指頭即可輕鬆完成不同投資目標，更...

關係企業間借貸找資金 KPMG：稅事不可不慎

中國大陸各地近期陸續積極復工，然全球經濟要回到正軌，恐尚需一段時間，各項挑戰嚴重考驗大陸台商現金水位管控能力。KPMG安...

國壽推出首張實物給付型失智險 長照保障最高446萬

依據2018年國際失智症協會資料，推估2018年全球新增1千萬名失智症患者，平均每3秒就有1人罹患失智症。又台灣失智症協...

聯卡中心信用卡特約商店紓困措施 擴及所有店家

因應冠肺炎疫情發生後，造成國內旅遊觀光產業重大衝擊，聯合信用卡中心宣布擴大紓困措施，即日起至7月31日所有特約商店免徵收...

首家期貨商導入JK@ 群益期貨客戶服務全面升級

因應Line@新費率政策費用大幅提高，群益期貨與揪客JK@（源思科技）合作推出客戶專屬服務方案。過去金融業務員為提供客戶...

元大銀行鑽金大平台 聰明轉點輕鬆賺金

新型冠狀病毒肆虐「宅經濟」正夯，元大銀行與中華電信順勢聯手推出「鑽金大平台」行動點數商店服務，結合百家知名品牌(如：肯德...

央行還有降息空間 楊金龍：不會調整至0或負利率

新冠肺炎疫情重擊全球經濟，中央銀行第1季理監事會議決議降息1碼（0.25個百分點）後，未來是否還有降息空間？央行總裁楊金龍昨（30）日表示，台灣利率本來就比較低，降息後重貼現率跌至1.125%已是歷史新低，但「還是有降息空間」，不過，台灣不會「0」利率，也不會負利率。

富邦金：股利政策 沒重大改變

富邦金控昨（30）日下午舉行2019年第4季線上法人說明會，並說明2020年經營策略，金控總經理韓蔚廷表示，目前很難預測新冠疫情衝擊程度，初步對富邦第1季PML（最大可能損失）影響不大，但後續還要視疫情發展；至於今年股利政策，「沒有重大改變」，但交由4月召開董事會決定股利。

熱門新聞

58元能換2,200！王品大手筆發股東紀念品

越南兩大城高度警戒 交通先限縮

裕隆史上首度減資彌補累虧！自有品牌夢，為什麼「養出4個大洞」大虧244.65億元？

計程車、遊覽車司機可望領3萬元補助 待蘇貞昌拍板

3年換3人！燦坤高階走馬燈 董座閃辭

小七賣遊艇 不用百萬即可擁有第一艘船

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。