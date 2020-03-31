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中國製造業漸復甦 亞股紛紛小幅上漲
中國3月的PMI指數上升至52.0，是市場近來少見的好消息，亞股也大多呈現小幅上漲！不過中國國家統計局指出，這僅反映出許多企業正在復工，不代表經濟活動已回到常軌。華寶信託的經濟學家聶文則認為，當前中國的製造業面臨的首要問題是「全球市場的需求不足」。
製造業復工潮
根據《金融時報》和《半島電視台》報導，中國國家統計局31日指出，3月的PMI指數（衡量製造業的重要數據）從上個月的35.7上升至52.0，一舉突破50大關，代表製造業已由緊縮轉變為擴張，也超乎《路透社》日前訪問專家的預期45.0。
「這個數字反映出超過半數接受調查的企業正在復工，但不代表中國經濟活動已回到常軌。」國家統計局表示。雖然目前許多專家預估，中國今年的GDP與去年同期相比將下滑，是1976年改革開放以來首見，但中國官方仍信誓旦旦可以達到5.6%的經濟成長率，央行一位顧問認為，中國不應在今年設立任何目標，以免訴諸過度的刺激方案，反倒有害。
全球需求不足
華寶信託的經濟學家聶文表示，中國的製造業面臨的首要問題，已轉變成「全球市場的需求不足」，從出口訂單減少、廠商庫存增加和價格疲軟可見一斑，他預估中國政府可能會砸下數億在金融體系，促進國內消費以填補海外需求銳減的缺口。
市場對中國PMI指數上升的反應正面，亞股大多呈現小幅上漲，如上海證券交易所綜合股價指數上升0.11%，香港的恒生指數增加1.85%，韓國綜合股價指數也上揚2.19%，台股小增0.82%，為近來少見的好消息。
此外，中國的服務業也在復甦當中，非製造業PMI從2月的29.6上升至52.3。目前服務業在中國GDP中約佔6成。
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