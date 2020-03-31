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中信銀行：依循三大心法 準備子女教育金免憂慮

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
中國信託銀行發布全台家庭教育競爭力大調查，建議依循三大心法，解決子女教育金準備憂慮。中信銀行/提供
中國信託銀行發布全台家庭教育競爭力大調查，建議依循三大心法，解決子女教育金準備憂慮。中信銀行/提供

為了解台灣家長對子女教育準備金現況，中國信託商業銀行與《遠見雜誌》未來親子學習平台合作，今（2020）年1月進行的「全台家庭教育競爭力大調查」今（31）日公布調查結果，其中發現家長在子女教育金準備上面臨四大憂慮，中國信託銀行提醒父母依循「子女教育金三大心法」達成家庭財務多重規劃。

中信銀行與《遠見雜誌》未來親子學習平台今日共同發布全台家庭教育競爭力大調查，針對六都及新竹市家中有高中職(含)以下子女的家庭進行網路問卷調查，結果發現家長在子女教育金準備上有四大憂慮。

第一，未及早啟動準備，67%家長表示子女教育金應在子女學齡前開始準備，但實際上有53%家長卻在孩子上小學後才開始準備。

第二為投資工具太過保守，淪為教育恐光族，調查中統計，若要達到理想教育水準，需要花費新台幣478萬元，若家長們的投資工具不夠妥當或周全，恐無法有效累積資產，追上通貨膨脹率。

第三，逾七成家長未做好家庭風險財務規劃，若遇到突發事項，七成以上民眾無法肯定自己可以如期做好原本的財務規劃。

第四則是六成以上家長面臨教育金與退休金兩難的局面，近三成家長捨棄自己的退休金，以孩子的教育金為優先。

中信銀行建議，準備子女教育金，宜以目標規劃為核心，依循子女教育金三大心法，首要為及早規劃、紀律投資，運用複利效果將小錢變大錢，並透過定期定額等機制紀律執行。

第二則是專款專用、多元並進，教育金與退休金分帳管理，讓孩子獲得理想教育資源的同時，也不委屈自己的享退人生。

最後是尋求專業機構的諮詢建議，經由專業諮詢，運用全方位家庭理財健診的子女教育金規劃功能及智能理財平台，進行完整的資產規劃，達成家庭整體財務多重規劃。

為協助父母準備子女教育金，中信銀行提供多種理財投資組合，其中智能理財平台「智動GO」於今年3月推出2.0版，全新的「子女教育金目標規劃」功能，導入先進AI人工智慧輔助，提高目標達成率。

中信銀行期望引導客戶透過有形的財富累積及無形的家庭理財教育，為孩子的教育打下良好的基礎。

中信銀行 退休金 中國信託商業銀行

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