快訊

今起擴大醫護採檢 指揮中心：新制背後關鍵是她

疫情下的性別：女性「在家工作」的難題與受暴風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開發金未如期併中壽 金管會：承諾視同法令遵循

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
開發金不能如期在3月13日併購中壽，金管會正在審核中。記者戴瑞瑤／攝影
開發金不能如期在3月13日併購中壽，金管會正在審核中。記者戴瑞瑤／攝影

開發金無法如期於13日100%併購中壽，金管會銀行局今表示，開發金無法如期併購中壽，反映的是其公司治理的效能，金融機構對主管機關的承諾視同法令遵循，目前正在審核開發金延長併購的申請，但其中有部分理由「無法接受」。市場推估金管會不會允許開發金併中壽的時程延長太久。

銀行局2017年8月核准開發金投資中壽，同時開發金承諾將於兩年半時間內對中壽持股達100%，依照當初承諾，開發金需於3月13日前併購中壽達100%，但目前開發金持有中壽股權約34.82%。

銀行局今表示，開發金有到金管會說明，二月有提出申請，目前正在審核階段，正在就開發金延長的必要性與合理性做審查，開發金這兩年多期間對於完成併購有哪些具體作為，且要延長多久，開發金要如何確保延長期間內能如期完成併購，這些都是審核的方向。

銀行局今也罕見說出重話，認為既然是金融機構向主管機關的承諾，也要視同像法規一樣遵守，目前此案雖不是涉及違法，但這是開發金當初自己提出的承諾，當時併購計畫能不能如期完成，也反映到公司治理的效能。

銀行局指出，開發金提出延長的理由很多，「有些理由可以接受，有些理由不能接受」，銀行局還在跟開發金溝通中，開發金三年前的承諾，三年後有經營上的變數，不能歸咎於當時計畫沒有考量到，會綜合整個情況來看，是否是因執行上不利，還是因為大環境改變而不能做到。預計四月底之前針對延長審查案可以有個結果。

開發金 併購 中壽

延伸閱讀

財報未獲准延期公告 這家公司將暫停交易

開發金延期併中壽案 金管會說重話

純網銀擴大金融服務 具消金領域優勢

壽險淨值比監理 4月上路

相關新聞

開發金未如期併中壽 金管會：承諾視同法令遵循

開發金無法如期於13日100%併購中壽，金管會銀行局今表示，開發金無法如期併購中壽，反映的是其公司治理的效能，金融機構對...

純網銀擴大金融服務 具消金領域優勢

萬國法律事務所資深合夥律師黃帥升指出，純網銀於我國之利基，大多與外國實務相同，均著重於「生態系」以及「場景應用」所帶來之...

北富銀挺卡友 9月底前循環利率降1%

因應疫情衝擊，台北富邦銀行響應政府紓困政策，今天公布最新紓困降息方案，首先，4/6起個人戶將全面調降指標利率0.27%，...

一銀智能理財首創樂齡退休月月領 體驗還享三重好禮

第一銀行今（31）日推出「e-First智能理財」體驗服務，投資人僅需簡單三步驟，動動手指頭即可輕鬆完成不同投資目標，更...

關係企業間借貸找資金 KPMG：稅事不可不慎

中國大陸各地近期陸續積極復工，然全球經濟要回到正軌，恐尚需一段時間，各項挑戰嚴重考驗大陸台商現金水位管控能力。KPMG安...

國壽推出首張實物給付型失智險 長照保障最高446萬

依據2018年國際失智症協會資料，推估2018年全球新增1千萬名失智症患者，平均每3秒就有1人罹患失智症。又台灣失智症協...

聯卡中心信用卡特約商店紓困措施 擴及所有店家

因應冠肺炎疫情發生後，造成國內旅遊觀光產業重大衝擊，聯合信用卡中心宣布擴大紓困措施，即日起至7月31日所有特約商店免徵收...

首家期貨商導入JK@ 群益期貨客戶服務全面升級

因應Line@新費率政策費用大幅提高，群益期貨與揪客JK@（源思科技）合作推出客戶專屬服務方案。過去金融業務員為提供客戶...

元大銀行鑽金大平台 聰明轉點輕鬆賺金

新型冠狀病毒肆虐「宅經濟」正夯，元大銀行與中華電信順勢聯手推出「鑽金大平台」行動點數商店服務，結合百家知名品牌(如：肯德...

央行還有降息空間 楊金龍：不會調整至0或負利率

新冠肺炎疫情重擊全球經濟，中央銀行第1季理監事會議決議降息1碼（0.25個百分點）後，未來是否還有降息空間？央行總裁楊金龍昨（30）日表示，台灣利率本來就比較低，降息後重貼現率跌至1.125%已是歷史新低，但「還是有降息空間」，不過，台灣不會「0」利率，也不會負利率。

富邦金：股利政策 沒重大改變

富邦金控昨（30）日下午舉行2019年第4季線上法人說明會，並說明2020年經營策略，金控總經理韓蔚廷表示，目前很難預測新冠疫情衝擊程度，初步對富邦第1季PML（最大可能損失）影響不大，但後續還要視疫情發展；至於今年股利政策，「沒有重大改變」，但交由4月召開董事會決定股利。

央行降息影響 韓蔚廷：正反兩邊抵銷

美國聯準會（Fed）近來降息6碼，台灣央行也宣布降息1碼，富邦金總經理韓蔚廷昨（30）日法說會後表示，降息影響是（正反）兩邊，債券部位有資本利得溢價，但台幣存放方面，淨利差會壓縮，一來一往都會有影響，2020年整體來說是持平。

熱門新聞

58元能換2,200！王品大手筆發股東紀念品

提列資產減損 裕隆去年大虧244.65億元

越南兩大城高度警戒 交通先限縮

裕隆史上首度減資彌補累虧！自有品牌夢，為什麼「養出4個大洞」大虧244.65億元？

燦坤公告 董事長暨執行長陳彥君請辭

計程車、遊覽車司機可望領3萬元補助 待蘇貞昌拍板

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。