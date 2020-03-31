開發金未如期併中壽 金管會：承諾視同法令遵循

開發金無法如期於13日100%併購中壽，金管會銀行局今表示，開發金無法如期併購中壽，反映的是其公司治理的效能，金融機構對主管機關的承諾視同法令遵循，目前正在審核開發金延長併購的申請，但其中有部分理由「無法接受」。市場推估金管會不會允許開發金併中壽的時程延長太久。

銀行局2017年8月核准開發金投資中壽，同時開發金承諾將於兩年半時間內對中壽持股達100%，依照當初承諾，開發金需於3月13日前併購中壽達100%，但目前開發金持有中壽股權約34.82%。

銀行局今表示，開發金有到金管會說明，二月有提出申請，目前正在審核階段，正在就開發金延長的必要性與合理性做審查，開發金這兩年多期間對於完成併購有哪些具體作為，且要延長多久，開發金要如何確保延長期間內能如期完成併購，這些都是審核的方向。

銀行局今也罕見說出重話，認為既然是金融機構向主管機關的承諾，也要視同像法規一樣遵守，目前此案雖不是涉及違法，但這是開發金當初自己提出的承諾，當時併購計畫能不能如期完成，也反映到公司治理的效能。

銀行局指出，開發金提出延長的理由很多，「有些理由可以接受，有些理由不能接受」，銀行局還在跟開發金溝通中，開發金三年前的承諾，三年後有經營上的變數，不能歸咎於當時計畫沒有考量到，會綜合整個情況來看，是否是因執行上不利，還是因為大環境改變而不能做到。預計四月底之前針對延長審查案可以有個結果。