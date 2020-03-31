開發金延期併中壽案 金管會說重話

開發金併購中國人壽案向金管會申請延期，金管會銀行局主秘童政彰今（31）日表示，此案正在審理中，預計4月底前會作出決定；童政彰並強調，對金融機構的承諾，等同法遵。

童政彰表示，開發金併購中壽進度，開發金在2017年8月獲准投資中壽，持股25.33%，金管會並要求在完成投資後一定期限內持股須達100%，開發金在2017年9月13日公開收購取得34.82%持股，並規劃在今年3月13日持股達100%，

開發金在今年1月16日在公開資訊公告，因董事會決議將延長投資中壽規劃，並於2月底向金管會正式申請延期。

童政彰表示，此案金管會審查中，重點包括第一、延長必要性及合理性；第二、這二年多來，對完成持股100%計畫有那些具體作為；第三、要延長多久，且如何確保未來延後可如期完成併購。

對於當初規劃持股達100%的時間3月13日己過，是否有處分問題？童政彰表示，金管會在2017年同意開發金投資中壽時，開發金規劃以二年半完成100%持股，金管會核准時也要求依規劃完成，沒有處分問題。

至於開發金申請延長多久？童政彰不便說明，只強調，此案正審核中，會審酌時間是否妥適。

童政彰表示，延期的理由也會列入審酌，因有些理由可接受、有些無法接受。

他強調，法律沒有嚴格規定，只是當初開發金已取得控制性持股，依36條來申請，自己提出併購計畫時就規劃持股達100%目標。

如果未達100%會如何？童政彰說：「對金融機構的承諾，等同法遵。」

如果中壽不願賣股，開發金併不到100%，屆時會否形成僵局？童政彰表示，金管會審查時，會考量股東權益、市場秩序，也會檢視資本能否完成，及併購如期完成反映到公司的公司治理的效能。

對於開發金以後申請案會否扣分？童政彰表示，要看能否提出合理說明，這三年中可能有外部經營變數，不能歸責於當初規劃，這部分會排除，會綜合看是執行不利？還是大環境因素？，希望4月底前有明確結果。

是否延長可能影響中壽股價，如何避免套利？童政彰表示，審酌過程仍考量市場穩定性，二家都是上市公司，證期局也有市場機制監視。