第一金人壽 大推防疫甘心服務

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

為了支持積極落實防疫的保戶，第一金人壽今(31)日宣布，即日起到今年6月30日，加碼推出兩大超甘心防疫紓困服務：保單紓困借款及保費緩繳。

各國持續爆發新型冠狀病毒肺炎(COVID-19，下稱新冠肺炎)案例，除了公司行號實施居家辦公，也有不少民眾處於自主健康管理、居家隔離或居家檢疫。

第一金人壽總經理林元輝表示，這兩項防疫紓困服務的適用對象，主要為符合以下四種狀況的要保人或被保險人：一、確診罹患新冠肺炎；二、居家隔離；三、居家檢疫；四、因疫情放無薪假。

疫情期間如遇財務困頓只會雪上加霜，保戶可以善用第一金人壽的兩項服務，達到開源(借款)節流(緩繳保費)的效果。

第一金人壽的保單借款服務，能提供一次最高限額為保單帳戶價值30%、最多30萬元的借款本金，借款前90天都不會收取利息。

林元輝表示，保戶只要登入第一金人壽e化服務專區(https://www.firstlife.com.tw/customerLoginPage.do?)，即可即時查詢持有保單的保單帳戶價值，掌握自己的借款額度。

林元輝說明，第二項紓困服務是將先前的的保費緩繳三個月服務放寬適用對象，將居家隔離、居家檢疫及因疫情放無薪假之保戶納入，保戶只要提供相關證明文件，就可以申請當月應繳保費緩繳三個月，幫助保戶排除財務困境、專心抗疫。

第一金人壽保戶相關防疫紓困措施請至官網查詢https://www.firstlife.com.tw/FirstWeb/news/detail_2207.html。

第一金 保單 保費

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