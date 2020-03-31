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純網銀擴大金融服務 具消金領域優勢

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

萬國法律事務所資深合夥律師黃帥升指出，純網銀於我國之利基，大多與外國實務相同，均著重於「生態系」以及「場景應用」所帶來之優勢，業者透過open API等技術，擴大金融服務使用的場景，可望在消金領域有所斬獲。

金管會在2018年公布開放設立純網路銀行，協助銀行因應數位化發展之商機，鼓勵金融創新及深化金融普及，滿足新世代消費需求等政策目的。

純網銀於國外已行之有年，如日本的樂天銀行挾「樂天生態圈」的優勢，成功整合相關電子商務服務，並藉此擴張相關業務市場，日前國內三家業者，包含將來銀行、樂天銀行以及連線（LINE）銀行，經金管會核發設立許可，三家業者目前都正在為正式上線營運進行最後準備。

日前金管會修正商業銀行設立標準第18條之一規定，定義純網路銀行為「利用網路或其他形式之電子傳送管道，向其客戶提供金融商品與服務之銀行」，同條亦規定設立純網路銀行之相關要求。

包含金融控股公司、銀行等股東持股比例；金融科技、電子商務、電信事業等股東可認股超過百分之十；任職金融科技、電子商務或電信事業等專業工作達五年以上並任總公司副經理以上職務者，得擔任純網路銀行董事等規定。此外，依照設立標準第18條之一第8項規定，純網銀僅能設置總行以及客戶服務中心，不得設置分行。

另一方面，黃帥升說，因應純網銀之設置，金管會配套修訂金融業投資相關法規，包含修正「商業銀行轉投資應遵守事項準則」增加與投資事業同一類別之銀行部門之兼營業務應停止、投資金控、銀行、保險、證券商應超過表決權總數或資本總額百分之十之純網銀除書（金融控股公司投資管理辦法亦有相同之修正）等規定。

針對純網銀業務內容，金管會也修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」，規定純網路銀行業可申請為指定銀行辦理外匯業務，並規定如果受理顧客用電子或通訊設備等方式辦理50萬元等值外幣結匯，必須依外匯收支或交易申報辦法規定進行申報。配合純網銀之設立，相關法規刻正進行檢討以及修正，以開創純網銀業務的新未來。

然而，純網路銀行也面臨相當的挑戰，自金管會宣布開放申設純網銀以來，資安以及洗錢防制方面的討論，一直是主管機關監理之重點，因純網銀並無實體分行，無法和客戶面對面臨櫃接觸，如何設計適宜機制對客戶為盡職審查，並遵法完成交易監控，亦是純網銀業者所需面對的問題。

此外，黃帥升強調，數位化並不是純網銀的專利，我國傳統銀行針對銀行服務的數位化，已有數年之耕耘，更已推出相關產品，受到年輕族群之青睞，如我國銀行業者推出數位帳戶之服務，並以高額存款利息吸引用戶使用。

甚至將自家銀行或合作同業之外匯、信用卡、基金債券、保險、貸款、定存等服務於同一APP進行整合，且至純網銀正式上線營業之前，傳統銀行數位帳戶以及App產品均已問世相當時間，用戶對於產品有相當之黏著度，純網銀勢必須推出更具吸引力產品，才有能力瓜分數位銀行業務之市場。

網銀 金管會 外匯

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