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北富銀挺卡友 9月底前循環利率降1%

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
因應疫情衝擊，台北富邦銀行響應政府紓困政策，今天公布最新紓困降息方案，首先，4/6起個人戶將全面調降指標利率0.27%，優於央行降息的一碼（0.25%）；信用卡循環利率則於4/6~9/30期間直接調降四碼（1%，含指標利率調降的0.27%），優於公股銀行。圖／北富銀提供
因應疫情衝擊，台北富邦銀行響應政府紓困政策，今天公布最新紓困降息方案，首先，4/6起個人戶將全面調降指標利率0.27%，優於央行降息的一碼（0.25%）；信用卡循環利率則於4/6~9/30期間直接調降四碼（1%，含指標利率調降的0.27%），優於公股銀行。圖／北富銀提供

因應疫情衝擊，台北富邦銀行響應政府紓困政策，今天公布最新紓困降息方案，首先，4/6起個人戶將全面調降指標利率0.27%，優於央行降息的一碼（0.25%）；信用卡循環利率則於4/6~9/30期間直接調降四碼（1%，含指標利率調降的0.27%），優於公股銀行。

針對受疫情影響的民眾，於4/6~9/30期間額外再提供加碼降息，信貸利率可降三碼（0.75%）；自用住宅且歸戶貸款餘額在一千萬元以內，房貸利率可降二碼（0.5%），加碼幅度與公股銀行相當。

相較於公股銀行的「無差別降息」，北富銀的房信貸紓困降息方案是針對受疫情影響的民眾，包括因疫情確診、非自願性失業及放無薪假、防疫相關醫療人員如醫護人員和藥師等，以及因疫情導致營業收入下滑15%的企業主；期間則是從4/6開始，公股銀行則是自4/1開始。北富銀表示，加碼降息方案將於4/1~4/30開放申請，適用民眾請把握時間盡速申辦。

北富銀表示，受新冠肺炎等黑天鵝事件來襲，為能快速應對疫情維持金融穩定，銀行業不僅積極提升數位實力，推動各項個人及中小企業貸款數位化措施，更大力響應政紓困政策，全面調降貸款利率並搭配手續費減免、利息補貼和優惠利率等方案，希望透過數位提速、降息減壓雙翼齊飛，幫助台灣飛得比黑天鵝更高，攜手打贏這場全民戰「疫」。

此外，雖然疫情導致全球吹起降息風，但為補貼個人客戶可能受疫情影響而縮水的荷包，北富銀特別推出新開立數位存款帳戶享美元定存1個月1.68%、3個月1.88%的優利方案，並為弱勢朋友提供愛心活期儲蓄存款，只要是設籍台北市的低收入戶及年滿65歲年長者，或全台持有身障手冊的身障同胞及服務身障同胞的公益團體，在限額新台幣300萬內皆可享有比一般活儲高3倍的牌告利率，提供實質回饋。

而在法人客戶部分，目前行政院五部會及信保都已推出企業紓困方案，針對符合方案條件的企業提供舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款及利息補貼等各項紓困項目。

特別是中小企業，除了可一體適用政府各部會提出的方案外，經濟部防疫千億保還提供了利息補貼；信保基金則推出「普濟丸」方案，不符合防疫千億保申貸資格但票債信資格正常的中小企業，可獲減免信保手續費6個月。另外央行也提供2000億低利貸款助中小企業度小月。

疫情 降息

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