一銀智能理財首創樂齡退休月月領 體驗還享三重好禮

第一銀行今（31）日推出「e-First智能理財」體驗服務，投資人僅需簡單三步驟，動動手指頭即可輕鬆完成不同投資目標，更獨家推出「樂齡退休月月領」之投資計畫，即日起至5月8日體驗「e-First智能理財」並留下聯絡資料，即有機會獲得價值350元之一卡通造型卡、Line point及「e-First智能理財」平台管理費折扣碼等三重好禮。

一銀指出，為推出值得信賴的投資工具，攜手全球投資研究權威機構-晨星團隊（Morning Star），為客戶打造智能理財最重要核心演算法，並提供投資組合規劃，晨星團隊之演算法早已獲得國外各大金融機構的肯定，除具備一般投資演算基礎，同時納入專家研究經驗，並且於歐美超過10年以上實際運作經驗，經歷數次投資市場多空洗禮，為投資人達成長期的投資目標，與現行國內同業僅以過去投資表現作為演算法之方式相比，更能符合投資人的需要。

「e-First智能理財」提供六種不同投資計畫，包括：子女教育基金、購屋頭期款、旅遊基金、樂活退休計畫、樂齡退休月月領、就是想存一筆錢，客戶可依自身投資需求選擇投資計畫。其中，因應台灣高齡化社會退休規劃需求殷切，第一銀行首創樂齡退休月月領之投資計畫，提供客戶規劃無憂樂活的退休生活！

例如：客戶欲在幾年後開始，每月固定領取一筆金額持續數年，則利用「e-First智能理財」可試算出目前須投入多少資金以達到其理財目的。

「e-First智能理財」線上量身打造專屬於您的投資組合，投資人不必跑銀行即可獲得專業投資顧問建議，小資族只要投資定期定額新台幣3,000元或單筆新台幣30,000元，即可享有過去專屬於高資產客戶的專業投資建議服務，並建立投資組合，預計2020年底正式上線後，更是24小時不間斷幫客戶監控投資組合績效，若有重大金融事件發生或每季檢視投資比例偏離原有設定時，將提供再平衡建議，由投資人決定是否調整投資組合。充份解決現代人忙碌沒時間追蹤績效，及不知如何調整投資組合之難題。