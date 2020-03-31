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國壽推出首張實物給付型失智險 長照保障最高446萬

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

依據2018年國際失智症協會資料，推估2018年全球新增1千萬名失智症患者，平均每3秒就有1人罹患失智症。又台灣失智症協會依其失智症流行病學調查結果及2018年12月底內政部人口統計資料，推估2018年12月底台灣失智人口已超過28萬人，該協會並依國家發展委員會2018年8月公告「中華民國人口推計（2018年至2065年）」之全國總人口成長推計資料，推估至2061年失智人口將逾88萬人，每100位台灣人有近5位失智者，可見失智症的影響，已經是全世界共同面臨的挑戰。

有鑒於此，國泰人壽新推出「智樂活認知功能障礙定期健康保險(實物給付型保險商品)」，首創採認知功能障礙（俗稱失智，以CDR做為認定依據）的實物給付型失智險，並主打失智守護三部曲：

依據台灣失智症協會資料，多運動可降低失智症風險。而「走路」應該就是較輕鬆且簡單的運動之一，本商品連結Cathay Walker健康促進計畫，鼓勵保戶透過走路降低失智發生率，達到事前預防效果，同時只要投保2年內累積步數達標者，第3年起初次經確診符合失智給付條件者，每年的長期照顧保險金將額外再多給付保險金額之60%或120%。

持續性的運動習慣將有助於健康的維持，為鼓勵保戶重視自主健康管理，若在投保後的每一個保單週年日均維持健康的體況，將可年年獲得保額10%的健康回饋保險金給付。

如果符合保單失智條件者，保戶更可透過業界唯一的實物給付型失智險，選擇使用「中化銀髮事業」所提供的個人專屬失智症照顧服務，內容包含飲食照顧、口腔清潔、生活促進及受照顧者放鬆活動等，讓失智者得以減緩病症的進程。同時，保戶也保有選擇現金給付方式，滿足不同需求。

國泰人壽商品部翁建勳協理表示，「智樂活認知功能障礙定期健康保險(實物給付型保險商品)」承保年齡為21歲至繳費期滿不超過75歲，繳費年期為10年或20年，以40歲男性為例，選擇20年繳費年期，保額2萬元，年繳保險費為14,620元，相當於每天繳交約40元保險費，就可享有最高約446萬元的長期照護保障。

為持續喚醒民眾的保障意識，國泰人壽同步推出真人真事的保障紀錄片「被遺忘的人，不存在」，主角何媽媽的記憶因失智症而逐漸消逝，即便最愛的女兒在身邊也形同陌生人，而最親近的家人除了需輪值照料外，還需面對擔心走失、意外所產生的心理壓力，在百般無奈下只能含淚將何媽媽送去安養院。

這類型的故事其實時常在我們的生活周遭發生，面對家人失智的長期抗戰，除了要關注醫療與照顧方式外，更可以藉由保險規劃來分散風險，畢竟我們永遠無法預料風險或危機何時到來？只有做好萬全防護，才是對家人最好的疼惜。

失智症 保險金 國泰人壽

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