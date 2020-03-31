多空雙方保守 行情橫盤機率高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
外資與大額交易人期權籌碼變動(資料提供／國泰證期吳佩奇)
外資與大額交易人期權籌碼變動(資料提供／國泰證期吳佩奇)

國泰證期分析師 吳佩奇

上周美國聯準會端出無限量購債計畫激勵美股反彈，台股周線大漲5%，除創下近期回檔以來最大的單周漲點外，指數亦再度回到10年線之上。近期連續賣超的外資 一度出現回補的操作，短線破底危機暫時解除。

昨(30)日早盤，雖一度開低於9,500點，但低接買盤陸續進駐，傳產權值股跌幅收斂。籌碼面部分，即便波動率指數（VIX）已有所下滑，但從外資與大額交易人上周在期貨與選擇權出現不同的交易方向，顯示期權間的套利交易仍為反彈能否持續增添不確定性。

從買／賣權最大未平倉序列相差近千點的情形，可見多空雙方保守的心態。由於指數自低點反彈至此，已累計相當漲幅，在疫情未出現大幅變動前，行情轉為橫盤整理的機率較高，因此，在操作難度提升之下，必須嚴格控制資金水位與操作紀律。

外資 美國聯準會 台股

延伸閱讀

期貨商論壇／輕原油期 保守看

同是全球最大ETF 富邦VIX、元大原油正2跟你想的不一樣

期貨商論壇／輕原油期 保守看

台指負乖離大 價差收斂

相關新聞

央行還有降息空間 楊金龍：不會調整至0或負利率

新冠肺炎疫情重擊全球經濟，中央銀行第1季理監事會議決議降息1碼（0.25個百分點）後，未來是否還有降息空間？央行總裁楊金龍昨（30）日表示，台灣利率本來就比較低，降息後重貼現率跌至1.125%已是歷史新低，但「還是有降息空間」，不過，台灣不會「0」利率，也不會負利率。

富邦金：股利政策 沒重大改變

富邦金控昨（30）日下午舉行2019年第4季線上法人說明會，並說明2020年經營策略，金控總經理韓蔚廷表示，目前很難預測新冠疫情衝擊程度，初步對富邦第1季PML（最大可能損失）影響不大，但後續還要視疫情發展；至於今年股利政策，「沒有重大改變」，但交由4月召開董事會決定股利。

央行降息影響 韓蔚廷：正反兩邊抵銷

美國聯準會（Fed）近來降息6碼，台灣央行也宣布降息1碼，富邦金總經理韓蔚廷昨（30）日法說會後表示，降息影響是（正反）兩邊，債券部位有資本利得溢價，但台幣存放方面，淨利差會壓縮，一來一往都會有影響，2020年整體來說是持平。

台灣Pay繳稅 彰銀送優惠

今年度牌照稅及房屋稅分別將於4月、5月開徵，彰化銀行為回饋客戶長期的支持與愛護，推出「台灣Pay繳牌照稅/房屋稅 彰銀筆筆送50元」優惠三重送活動，包括台灣Pay繳稅筆筆送50元回饋金、不限金額免收手續費及信用卡分期零利率等優惠，讓客戶既能紓解繳稅壓力，還能輕鬆賺取回饋金。

壽險淨值比監理 4月上路

新冠疫情衝擊全球資本市場，壽險業也成慘業，壽險公會上周向金管會提出希望延後淨值比示警、降責準利率等金融監理寬容等「紓困」方案，金管會主委顧立雄昨（30）日上午在立法院財委會表示，4月1日淨值比監理指標一定如期上路，至於風險資本適足率（RBC）、逆景氣循環機制取消上下限10%等，將一併整理考量，於5、6月再行公布改善方案。

玉山金植樹 挺環境永續

面對氣候變遷，玉山金控以實際行動響應「聯合國永續發展目標13氣候行動」(SDG13 CLIMATE ACTION)，環境永續議題，連續第二年於植樹月，攜手林務局推動「一生一樹 玉山植樹」計畫，本次由總經理黃男州號召玉山志工代表共襄盛舉，期望藉由親手種下樹苗，讓大家瞭解種植原生且適合當地環境樹種的意義，豐富當地生物多樣性，降低二氧化碳濃度，減緩地球暖化，為環境永續盡一份心力。

金融業獲 利將不如去年

新冠肺炎疫情衝擊，金管會主委顧立雄昨（30）日首度表示，今年金融業獲利將不如去年，包括銀行業利差減少、保險業投資收益減少、證券業自營部位受影響等，讓今年金融業獲利無法再像去年一樣創歷史新高。

楊金龍致電銀行董座們 籲力挺定向寬鬆中小企

新冠肺炎疫情衝擊國內中小企業營運，中央銀行史無前例透過銀行專案融通方式，對中小企業「受災戶」實施「定向寬鬆」，對受疫情影響的中小企業一次釋出2,000億元紓困額度；為此，央行總裁楊金龍甚至一一寫信、致電給銀行董事長們，請他們多多協助辦理，協助中小企業度過疫情難關。

南山人壽312億搶下世貿三館 創三項新紀錄

台北信義區最後一塊未開發娛樂設施區，世貿三館基地，今（30）日開標，四家壽險業者角逐結果，由南山人壽以權利金312億76...

開發金控董事會決議 擬發債80億元

開發金控（2883）今（30）日董事會決議，將發行上限80億元無擔保普通公司債，天期最長不超過15年，發行時機以及視市場...

世貿三館後...市場下個焦點國泰營區案4月底招標

今年第1季最受矚目的地上權案世貿三館案，今（30）日下午開標，由南山人壽以312.76億元奪下，溢價率17.4%，每坪單...

顧立雄：預期今年金融業獲利不如去年

受到新冠肺炎影響，股債市皆波動，金管會主委顧立雄今表示，去年金融三業獲利創下歷史新高，但預期今年金融三業獲利將不如去年。

熱門新聞

提列資產減損 裕隆去年大虧244.65億元

58元能換2,200！王品大手筆發股東紀念品

新冠肺炎疫情衝擊！台北101：4月6日起縮短營業時間

防疫夥伴添一國 用3噸不織布和澳洲換100萬公升酒精原料

燦坤公告 董事長暨執行長陳彥君請辭

南山人壽再砸312.76億元 拿下世貿三館地上權案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。