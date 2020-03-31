多空雙方保守 行情橫盤機率高

國泰證期分析師 吳佩奇

上周美國聯準會端出無限量購債計畫激勵美股反彈，台股周線大漲5%，除創下近期回檔以來最大的單周漲點外，指數亦再度回到10年線之上。近期連續賣超的外資 一度出現回補的操作，短線破底危機暫時解除。

昨(30)日早盤，雖一度開低於9,500點，但低接買盤陸續進駐，傳產權值股跌幅收斂。籌碼面部分，即便波動率指數（VIX）已有所下滑，但從外資與大額交易人上周在期貨與選擇權出現不同的交易方向，顯示期權間的套利交易仍為反彈能否持續增添不確定性。

從買／賣權最大未平倉序列相差近千點的情形，可見多空雙方保守的心態。由於指數自低點反彈至此，已累計相當漲幅，在疫情未出現大幅變動前，行情轉為橫盤整理的機率較高，因此，在操作難度提升之下，必須嚴格控制資金水位與操作紀律。