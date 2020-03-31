首家期貨商導入JK@ 群益期貨客戶服務全面升級

因應Line@新費率政策費用大幅提高，群益期貨與揪客JK@（源思科技）合作推出客戶專屬服務方案。過去金融業務員為提供客戶即時市場資訊、研究報告及投資建議，大量使用Line@作為服務APP，惟在今（2020）年03月14日前，每一個Line@帳號每月僅需付費798元；但自Line新費率方案實施後，據群益期貨估算，每個ID費用將提高10至100倍不等，業務員及公司每月可能合計要支出上百萬元，有鑒於此，群益期貨為了持續提供優質服務，因此自2019年6月開始積極與源思科技合作，成為首家合作的金融業者，共同開發出符合金融業需求的揪客（JK@）解決方案。

此次合作的揪客（JK@）企業官方帳號方案有四大特點，除了可以進行一對多的群發訊息通知群組內的所有客戶之外，還可以進行一對一的專屬客戶對談，隨時提供客戶第一手消息，另外，可以直接將所有客戶導入至企業官方帳號，節省客戶加入官方帳號的不便利性；相較之下，雖然被喻為「Line殺手」的Telegram雖有群組隱私高且種類豐富多元、貼圖不用錢、雲端存取功能好用等特點，但沒有業務員在服務客戶上最重要的一對一專屬對談，及客戶管理分析數據資料庫等功能。

群益期貨獨家與台灣新創公司源思科技合作，除了全面將百位業務員的現有客戶導入在個別企業帳號中，也將邀請長期合作平台上的財金達人一併加入，源思科技亦配合推出金融達人揪客方案，只要財金達人在臉書粉專、Line@、Telegram粉絲追蹤數達5千人以上，免費提供100位財金達人試用一年揪客（JK@），期滿還可以使用專屬優惠方案進行續約，有關詳細群益期貨公司資訊可加入官方揪客（JK@）ID為@CF88，將獲取第一手消息。