聯卡中心擴大紓困 特約商店全面免收費

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

新冠肺炎疫情嚴重，國內最大信用卡收單機構聯合信用卡處理中心宣布，即日起擴大紓困所有特約商店，除了2月起針對旅遊、航空、飯店旅宿、餐飲等四大產業特約商店，豁免服務費用等紓困到7月底之外，3月擴大適用至不分產業、所有特約商店一體適用，受惠特約店家多達9萬多家。

聯卡中心的特約商店家數雖排第三大，但據估計，其收單金額居市場龍頭，繼2月起豁免四大產業特店相關費用後，即日起加碼擴大所有特店均予豁免，全面紓困，希望共體時艱，也期對大型收單銀行中信、玉山、台新等，起「拋磚引玉」作用，而特店家數也有9萬家的美國運通，則是表示原本就沒有收取服務費用，而是根據實際收單金額計算，因此減少刷卡就自然減少對特店收費。

聯卡中心表示，自新冠肺炎疫情發生後，造成國內旅遊觀光產業重大衝擊，因此聯卡中心2月起提供合作的旅行業、航空業、旅宿業、餐飲業等四大旅遊觀光產業特約商店紓困，免收特店商店服務費與mPOS行動刷卡端末機使用費，現在加碼紓困自3月起，所有特店、不分產業，全部豁免這兩項費用不收取，期限至7月底。

餐飲業 信用卡 疫情

延伸閱讀

東南亞疫情燒不停 印尼菲律賓新增逾百例確診

實踐大學兼任教師確診！9學生、1老師居家隔離

印度新冠肺炎疫情續升溫 政府否認延長封鎖期

荷蘭新冠肺炎新增近900例確診 累計864人不治

相關新聞

南山人壽312億搶下世貿三館 創三項新紀錄

台北信義區最後一塊未開發娛樂設施區，世貿三館基地，今（30）日開標，四家壽險業者角逐結果，由南山人壽以權利金312億76...

開發金控董事會決議 擬發債80億元

開發金控（2883）今（30）日董事會決議，將發行上限80億元無擔保普通公司債，天期最長不超過15年，發行時機以及視市場...

世貿三館後...市場下個焦點國泰營區案4月底招標

今年第1季最受矚目的地上權案世貿三館案，今（30）日下午開標，由南山人壽以312.76億元奪下，溢價率17.4%，每坪單...

顧立雄：預期今年金融業獲利不如去年

受到新冠肺炎影響，股債市皆波動，金管會主委顧立雄今表示，去年金融三業獲利創下歷史新高，但預期今年金融三業獲利將不如去年。

南山人壽再砸312.76億元 拿下世貿三館地上權案

財政部國產署今（30）日進行開標作業，眾所矚目的「地王級」世貿三館地上權案，權利金底價落在266.37億元，共吸引四家投...

央行總裁楊金龍：降息仍有空間 不會歸零或負利率

中央銀行總裁楊金龍今天在立法院回答立委質詢時指出，如果新冠肺炎疫情更嚴重或時間更長，「央行有空間再降息，但不會變成零利率或負利率。」財政部長蘇建榮說，還有空間加碼擴張性財政政策，舉債上限不是障礙。

富邦金今法說會 人壽加碼台股700億元

富邦金今（30）日下午舉行線上法說會，公布2019年全年自結之財務數字以及說明2020年經營策略。2019年富邦金控稅後...

第一銀行招募MA 入行兩年上看百萬年薪

社會新鮮人注意了，第一銀行將招募儲備核心人才，進行二年，年薪上看百萬元 ，如果爭取外派更可達到250萬元。

土銀、小北合作 台灣Pay最高現折20%

土地銀行將自4月1日起，首度與小北百貨共同舉辦為期三個月的「小北buy貨超便利 台灣Pay優惠購物趣」優惠活動，單筆消費...

壽險業「紓困」方案 顧立雄：五、六月一併考量

新冠疫情衝擊全球資本市場，壽險業也成慘業，壽險公會上周向金管會提出希望延後淨值比示警、降責準利率等金融監理寬容等「紓困」...

調降最低收益率門檻恐助炒房？ 顧立雄：只是暫行措施

立委陳椒華今（30）日上午在立法院質詢時提及，金管會擬研議調降壽險業房租最低收益率門檻規定，是否變成壽險業炒作房地產的工...

為了這事 央行總裁一一打電話給銀行董事長們

中央銀行本月理監事會議宣布降息1碼，並針對中小企業推出新台幣2000億元融通機制，央行總裁楊金龍今天上午在立法院財委會表...

熱門新聞

提列資產減損 裕隆去年大虧244.65億元

58元能換2,200！王品大手筆發股東紀念品

台積電延後3奈米試產 打亂半導體龍頭關鍵戰

三利多加持 鴻海去年EPS上看8.5元

新冠肺炎疫情衝擊！台北101：4月6日起縮短營業時間

開第一槍 宏碁、華碩筆電印度喊漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。