聯卡中心擴大紓困 特約商店全面免收費

新冠肺炎疫情嚴重，國內最大信用卡收單機構聯合信用卡處理中心宣布，即日起擴大紓困所有特約商店，除了2月起針對旅遊、航空、飯店旅宿、餐飲等四大產業特約商店，豁免服務費用等紓困到7月底之外，3月擴大適用至不分產業、所有特約商店一體適用，受惠特約店家多達9萬多家。

聯卡中心的特約商店家數雖排第三大，但據估計，其收單金額居市場龍頭，繼2月起豁免四大產業特店相關費用後，即日起加碼擴大所有特店均予豁免，全面紓困，希望共體時艱，也期對大型收單銀行中信、玉山、台新等，起「拋磚引玉」作用，而特店家數也有9萬家的美國運通，則是表示原本就沒有收取服務費用，而是根據實際收單金額計算，因此減少刷卡就自然減少對特店收費。

聯卡中心表示，自新冠肺炎疫情發生後，造成國內旅遊觀光產業重大衝擊，因此聯卡中心2月起提供合作的旅行業、航空業、旅宿業、餐飲業等四大旅遊觀光產業特約商店紓困，免收特店商店服務費與mPOS行動刷卡端末機使用費，現在加碼紓困自3月起，所有特店、不分產業，全部豁免這兩項費用不收取，期限至7月底。