南山人壽312億搶下世貿三館 創三項新紀錄

台北信義區最後一塊未開發娛樂設施區，世貿三館基地，今（30）日開標，四家壽險業者角逐結果，由南山人壽以權利金312億7600萬元得標，溢價率達17％。國產署表示，本案也創下辦理招標設定地上權以來，單宗土地面積最大、權利金底價單價最高、決標權利金總價最高的3項紀錄。

國產署表示，本基地面積1萬6054平方公尺(約4,856坪)，是台北市信義計畫區最後一塊大面積國有非公用土地，地上權存續期間70年，地租年息率4.5％，其中地租隨申報地價調整的年息率為1％，地租不隨申報地價調整的年息率為3.5％。以2020年公告地價計算，年地租逾2億6368萬元。

此次地上權標售吸引南山、國壽、新壽、富邦人壽前來搶標，世貿三館換算每坪權利金單價644萬元，容積單價115萬元，是近幾年少見70年地上權。信義全球資產王維宏表示，在四大壽險公司炒熱氣氛下，為疫情注入強心針，對今年商用不動產市場極具指標性意義，目前信義計畫區商辦持續創新高，高樓層更是站穩單坪4,000元租金，空置率來到2.1%的新低點，在市場仍短缺的情況下，未來開發辦公室比例高。

王維宏指出，得標者南山人壽持續開拓台北地上權案，對於商用不動產開發具有長期穩定租金收益來說更是愛不釋手，近三年投資標的包含地上權、純辦、工業。

南山人壽表示，該土地是台北市信義計畫區內屈指可數的可開發大型基地，基地東側為「台北南山廣場」，北側比鄰台北市政府，南側臨台北101大樓，西側為君悅大飯店，周邊百貨及國際飯店林立，地理位置極佳。

南山人壽表示，這次取得70年地上權，初步規劃興建商辦大樓，未來可望與「台北南山廣場」、「信義區公所案」及「101大樓」產生頂級商辦的聚集效應，創造全國最優質的辦公區段。

國產署指出，4月續推國泰營區基地案，基地面積9858平方公尺，預計於4月底公告招標。