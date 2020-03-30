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東貝委任會計師人手不足 去年財報將延後公告

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

LED廠東貝光電（2499）今（30）日在證交所招開重大訊息說明會，表示受新冠肺炎疫情衝擊，委任會計師人手不足，無法針對大陸六家子公司進行實地查核，導致108年度財報將延後公告，東貝積極尋求新會計師，盡力在4月30日以前完成財報查核。

東貝光電經董事會於3月27日決議，終止與德昌聯合會計師事務所間的委任關係，所造成的影響是東貝公司108年度

財務報表無法及時完成查核簽證，東貝已另行接洽其他會計師事務所接手該查核簽證工作，同時積極因應無法及時完成查核簽證所衍生的各項情事。

東貝轉投資100%的大陸子公司，包括揚州峻茂光電有限公司、揚州峻興光電有限公司等6家，受新冠肺炎疫情的影響，位於中國江蘇省揚州市、蘇州市的廠房及營業據點，自今年2月24日，雖已獲得當地政府申請復工核准並進行結帳作業，不過依照當地政府規定需居家隔離導致人力不足，無法及時提供會計師查核所需資料，又因新任會計師事務所為首次查核東貝公司，在無法前往實地查核加上取得資料不足之下，雙方無法就查核結果達成共識，鑑於未來營運發展及管理整體考量所需，擬另行接洽其他會計師事務所接手查核簽證工作。

東貝公司將在最短的時間內完成新任會計師之委任，同時也向金融監督管理委員會申請展延108年度財務報告公告申報期限，預計延後至109年4月30日前公告，同時公告108年度自結四大表，唯因尚未洽得新任會計師，無法檢送會計師意見函，目前尚待證期局審查核准中。

東貝強調，目前的財務及營運狀況尚屬正常，會盡力在109年4月30日前完成會計師簽證作業並公告財務報告，請投資大眾不必過度擔心。

東貝光電 簽證

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