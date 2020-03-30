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富邦壽估國際板債恐被贖回1500億元 加碼三資產因應

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

全球利率大降，國際板債掀贖回潮。富邦金今（30）日下午舉行法人說明會，富邦人壽截至去年底手上還持有高達5,982億元國際板債，占整體可運用資金比重約14.8%，自己估今年恐有20~25%被贖回的機率高，亦即今年恐有1,200~1,500億元的國際板債將遭贖回，面臨資金去化，富邦人壽資產配置上將加碼三資產因應。

全球利率大降，國際板債掀贖回潮。富邦人壽自己估今年恐有20~25%被贖回的機率高，未來面臨資金去化問題。富邦人壽資深協理王家慧表示，從去年第4季開始已提早因應準備，布局一些海外債，此外今年也會持續看不動產及現金股利殖利率較高的個股投資機會。

富邦人壽今有參與世貿三館標案，雖未得標，被詢問是否重回不動產市場？富邦金控總經理韓蔚廷說，「從來沒有離開過，一直有案子進行，目前最大的高雄凹子底捷運站的地上權開發案」

富邦人壽去年國外債比重下降，從56.8%降至53%；增加國內股債。其中加碼台股700億元、國內債1,310億元。對於2020年台股的看法，富邦人壽資深協理王家慧表示，今年年初有稍微調節，但最近又逢低加碼一些高股息個股，她說「整個新冠疫情最終結束還不明朗，對台股先維持觀望的角度」。2019年股票股利入帳由188億元提高至205億元，富邦人壽預估2020年可維持5~10%成長。

同時今年整體保險市場受到國內外降息影響利變保單賣相、下半年又有死亡門檻上路、調降責任準備金利率等不利因素，估新契約保費收入，2020年將同業界一樣，下滑約二成左右水準，但以去年水準來看，還是有機會超過1,650億元，但王家慧強調這是市場的共同現象。將調整商品結構強調分期繳與利潤高產品因應，優化損益二平點，目前利變保單台外幣合計比重占三成。

至於海外債比重減少，王家慧強調，是考量市場利率波動較謹慎。但去年第4季又積極進場，她強調「還是要看市場狀況靈活調整，並不是要刻意減碼的長期趨勢」，目前國外投資額度還有10%左右 。因股債評價提升，目前其他綜合損益OCI項下尚有600多億元的未實現利益，股債各半，較19年第3季底增加逾200億元，避險後的投資報酬率達3.84%。

富邦人壽 台股

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