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中信銀加碼 計程車業者刷中油Pay最高回饋9.8%

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
中信銀行響應油料補貼方案，推出計程車業者使用「中油Pay」加油最高享9.8%回饋。中信銀行/提供
中信銀行響應油料補貼方案，推出計程車業者使用「中油Pay」加油最高享9.8%回饋。中信銀行/提供

中國信託商業銀行今(30)日宣布，響應交通部提供計程車油料補貼方案，即日起至今(2020)年6月30日止，「中油Pay」APP先儲值再加油不僅享8.8%回饋，中國信託銀行再加碼1%現金回饋，計程車業者最高可享9.8%回饋。

至於一般用車族，請把握「周一中信加油日」，即日起至今年4月30日止，每逢周一加油，亦可享最高9.8%的回饋。

配合交通部近期推出計程車油料補貼方案，台灣中油股份有限公司開放受理計程車業者申請每月新台幣2,000元的油料補貼，並於即日起至今年4月15日止，提供行動捷利卡加值新台幣500元加贈儲值金1,000元的回饋乙次。

中信銀行為響應交通部補貼方案，加碼提供兩大優惠。

一、即日起至今年6月30日止，計程車業者使用「中油Pay」APP線上儲值可先儲值再加油享8.8%回饋，再加碼1%現金回饋（每月回饋上限100元），最高可享9.8%回饋。

二、即日起至今年4月30日止，用車族逢「週一中信加油日」可同享最高9.8%之回饋。

中信銀行表示，「中油Pay」App可於全台613家台灣中油直營站及917家加盟站使用，據點數量持續成長中，「中油Pay」App自去(2019)年11月上線至今達四個月，累積註冊人次近35萬人，客戶使用滿意度逾七成，截至今年3月，累積交易筆數近100萬筆，為用車族首選的行動支付方式。

為滿足行動支付多元化需求，「中油Pay」App即日起擴增停車代扣功能，客戶於「中油Pay」App內完成車牌設定，可透過與麻吉付合作的路邊停車及市區停車，於App內進行付款，即日起至今年6月30日止可享每日一次、每次一小時的免費市區停車優惠(每月上限十次)，及路邊停車首七筆每筆5元回饋。

此外，「中油Pay」App今年第2季將陸續擴大至自助加油機臺使用，卡友可再享自助加油每公升0.8元優惠回饋。

中油 中信銀行 計程車

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