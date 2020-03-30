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世貿三館後...市場下個焦點國泰營區案4月底招標

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

今年第1季最受矚目的地上權案世貿三館案，今（30）日下午開標，由南山人壽以312.76億元奪下，溢價率17.4%，每坪單價約644萬元，雖未超越去年信義行政中心地上權的單坪價744萬元，不過仍創下單宗土地面積最大、權利金底價單價最高、決標權利金總價最高等三項紀錄。

在世貿三館地上權案順利標脫後，接下來國產署力推的重點案件將是國泰營區基地案，基地面積近三千坪，市值近150億元，預計將在4月底公告招標，過去曾因為地上權市場冷等因素流標，如今捲土重來，官員樂觀預期，此基地土地街廓完整、交通便利，應仍會有不少業者感興趣。

近年國產署推出國有非公用土地招標設定地上權案，較具指標性的案件，包括2013年的志嘉水曜案、2013年台北學苑案、2018年空軍官兵活動中心基地以及2019年的松江南京捷運站，而今日標脫的世貿三館案無論是土地面積、權利金底價以及決標總價，都創下新高紀錄。

財政部國產署今年1月釋出世貿三館設定地上權案，權利金底價為266億元，單坪底價為548萬元，今日開標結果，共吸引南山人壽、富邦人壽、新光人壽及國泰人壽等四家壽險業者搶標，最後由南山人壽奪下。

據了解，由於這是信義區最後僅存的一塊寶地，商辦需求非常高，且面積近五千坪，雖禁止蓋住宅，但可利用範圍仍非常廣，商機無可限量，不少壽險業者都表示濃厚興趣，其中南山人壽、富邦人壽出價僅差約1億元，競爭相當激烈。

國產署表示，世貿三館地上權存續期間70年，地租年息率4.5％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1.0％，地租不隨申報地價調整之年息率為3.5％，以2020年公告地價計算，年地租約2.6億元。

國產署署長曾國基對於開標結果表示，「比預期還好！」原本署內評估標脫總價若達到300億元就算不錯，結果最後南山人壽出價312.76億元，溢價率將近兩成，結果堪稱滿意。

曾國基表示，雖新冠肺炎疫情仍在持續，但以世貿三館案來看，有興趣的主要為壽險業，本來自有資金就比較高，地上權市場是否會受到疫情牽連而降溫，還很難說，目前國產署仍會依據既定進度來推案，暫時不受影響。

國產署 地上權

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