南山人壽團隊1億元氣走富邦 三次投標勢在必得

世貿三館地上權案今（30）日開標，該權利金底價落在266.37億元，最終吸引四家投資人出手，由南山人壽以總價312.76億元得標，溢價率17.41％。不過，緊追在後的富邦人壽出價落在311.7億元，看得出雙方對於拿下世貿三館地上權案的野心，但富邦人壽卻以1億元之差鎩羽而歸。

財政部國產署今日開標結果顯示，世貿三館地上權案吸引四家壽險業者投標，出價最高是南山人壽以312.76億元得標，其次是富邦人壽出的311.70億元，第三位則是新光人壽以288.80億元投標，國泰人壽出在283.00億元。

「南山人壽幾次在信義計畫區投標，都抱著勢在必得的決心」，第一太平戴維斯研究部協理丁玟甄指出，2012年南山人壽以268.9億投標世貿二館地上權案，當時與出價第二名的國泰人壽，差距約達12.86億元；時隔七年後，南山人壽再以159.81億元，溢價率高達60%，擊敗元利建設和豪昱營造拿下世貿行政中心地上權案，顯見南山人壽拿地的決心。

丁玟甄指出，這回來到世貿三館地上權案投標，國產署訂定的底價落在266.37億元，就高於業界預期，而南山人壽以總價312.76億元得標，溢價率17.41％，以1億元之差拿下該標案，不僅價格出的漂亮，也是三次投標中最亮眼的一仗。