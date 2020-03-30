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和潤企業募資強 發行70億公司債

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

和潤企業（6592）近日完成70億5年期無擔保公司債之標售，由華南銀行台灣銀行、元富證、群益證、元大證等12家金融機構得標，並由華南銀行取得主辦承銷商資格，此資金將增加企業資金配置上之彈性、擴大營運發展動能，成為最有力的後盾。

近期儘管各國央行出手救市，全球信用市場仍面臨金融海嘯以來最沉重的賣壓，專業投資機構出現大量贖回潮，放棄債券，改抱現金，造成市場集資活動急凍，企業籌資更為困難。而和潤卻展現出強大募資能力，獲得70億資金，此也顯示出金融同業對和潤的營運現況與未來發展，抱持高度肯定及支持。

和潤營運範圍包括台灣、中國大陸，提供多元化分期商品與服務，在台灣主要以汽車/機車/商用貨車分期，及醫療設備/營建機具/工具機分期租賃等為主要業務，全台共有18個營運據點。在中國則以汽車租賃、設備融資租賃及保理業務（應收帳款收買）為主，共在25個沿海及內陸一線城市設有營業據點。去年合併營收121.16億元、年增9.32％，營業利益30.11億元，合併稅後淨利23.76億元、年增29％。

和潤由台灣汽車金融起家，業務將逐步拓展更多元化分期商品，經營觸角往海外延伸，以進一步持續提升營運動能。

華南銀行 金融海嘯 台灣銀行

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