華銀主辦日盛租賃聯貸案 最終以38.4億元簽約

華南銀行統籌主辦日盛國際租賃股份有限公司新台幣38.4億元聯貸案近日成功募集，並於今（30）日完成簽約，聯貸資金將用於償還日盛國際租賃既有聯貸案餘額，以及充實該公司中期營運資金。

該聯貸案由華南銀行統籌主辦，並由台灣銀行共同主辦，參貸銀行包括台新、土銀、兆豐、一銀、彰銀、新光、上海等七家銀行，以及兆豐票、國票、萬通票及大中票等四家票券公司，共計13家金融機構。本聯貸案原以32億元推出，因參貸銀行超額認購達126%，最終以新台幣38.4億元簽約，充分顯示銀行團對公司營運的肯定及支持。

日盛國際租賃成立於1981年，以提供各式新舊客貨車、重機及機具分期付款，及車輛長租、不動產融資等為主要業務，即時滿足客戶資金需求，服務品質深受各界肯定，目前已成為國內前三大重車租賃業者之一。該公司長期深耕市場，紮實經營客戶關係，目前全台共有九處營運據點，2013年底更將業務版圖拓展至中國大陸，業績蒸蒸日上，讓公司營業額及獲利連年穩定成長。

統籌主辦行華南銀行長期耕耘聯貸市場，熟悉產業發展趨勢與脈動，更積極配合政府推動都市更新、再生能源政策，協助相關企業取得大額融資，近期主辦之指標聯貸案件包括南港輪胎舊廠300億元都更案，以及天衝能源43億元太陽能電廠建置案等。

該行近期更針對營運受到新冠肺炎疫情影響之客戶，推出「全民防疫、華銀給力」專案貸款，並全力配合政府各部會相關紓困振興辦法，以協助國內企業度過疫情難關，善盡銀行企業社會責任。