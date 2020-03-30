顧立雄：預期今年金融業獲利不如去年

受到新冠肺炎影響，股債市皆波動，金管會主委顧立雄今表示，去年金融三業獲利創下歷史新高，但預期今年金融三業獲利將不如去年。

立法院財委會今邀請央行、金管會、財政部、經濟部、國發會針對「世界各國為因應新冠肺炎之衝擊，採取對策對我國財政、金融、經濟整體環境所造成之影響與政府因應之道」進行專題報告。

立委費鴻泰質詢時，詢問顧立雄今年金融業獲利狀況。顧立雄表示，去年銀行、保險、證券獲利都創下歷史新高，今年受到疫情影響，獲利可能會減少，但會減少多少現在無法預估。

顧立雄會後受訪表示，降息對銀行業獲利影響很大，公股銀行配合政策放款利率再降，會造成利差減少，且投資收入今年也不會太好，剩下手續費收入；保險業則是政策希望控制保費收入，現在利變保單受到投資影響出現利差損的狀況，加上投資端獲利不好，國際板又有贖回潮；證券業經紀收入不會減少，但投資自營部位會減少。

立委林楚茵則關心壽險業在這波全球股債市震盪所受到的影響。顧立雄表示，壽險業投資主要放在債，遠高於股，壽險業過去在美元部位高，國外投資17兆多有9成都放在美元，美元匯率與台幣關係也會影響到壽險業資產呈現出的評價。

但資本市場大幅波動，恐影響到壽險業淨值，壽險公會日前向金管會提議，希望能延緩監理標準新增淨值比的時程。顧立雄表示，淨值比監理指標會如期在4月1日上路，不會因為疫情延緩，淨值比標準是不能低於3%，截至去年12月底沒有一家保險公司淨值比低於3%，接下來會仔細觀察1至6月的情況，疫情對RBC與淨值比的影響都會密切關注。

壽險業也提出，股市近期波動震盪，建議金管會在計算資本適足率（RBC）上損失只要認列兩成，讓保險業可以逢低進場布局。顧立雄也表示，RBC是依照國國際標準，要變動都會小心以對，加上現在壽險業有逆景氣循環機制，現在因股市下跌，風險係數從27已降到14，已有效果出現。

顧立雄會中受訪表示，現在針對壽險業爭取放寬不度產固定收益率，會往「暫行措施」且是針對需紓困的既有租客兩方向來進行討論，會較快有定案；針對調降責任準備金利率，近期也會另案做檢討，還需要時間研議。