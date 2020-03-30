南山人壽再砸312.76億元 拿下世貿三館地上權案

財政部國產署今（30）日進行開標作業，眾所矚目的「地王級」世貿三館地上權案，權利金底價落在266.37億元，共吸引四家投資人出手，最終由南山人壽以總價312.76億元得標，溢價率17.41％。

世貿三館地上權案創國產署標售三大紀錄，包括單宗土地面積最大、權利金底價最高以及決標權利金最高。根據公告指出，該地上權案權利金底價為266.37億元，單坪底價為548.53萬元，面積約4,856.34坪。

今日開標結果，共吸引富邦人壽、國泰人壽、新光人壽與南山人壽共四家搶標，最終由南山人壽以總價312.76億元，換算每坪單價644萬元得標，溢價率17.41％。

根據過去地上權標售紀錄，去年南山人壽標下的信義行政中心，以每坪單價達到744萬元寫下單價新高紀錄;2012年世貿二館地上權案，則以總價268.9億元暫居地上權總價最高紀錄。今日世貿三館地上權案，再創地上權總價新高紀錄。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，世貿三館基地面積4,856.34坪，與南山廣場最接近，容積也有560%，再加上目前標購高價地上權案的投資人多安排容積移入，預估未來量體將逾5萬坪，造價百億元起跳，總投資金額逾500億元，每年租金收入逾30億元。

黃舒衛指出，該案未來建築規劃單層面積可超過2,500坪，極適合目前市場最夯的A辦產品，預期即便未來規劃為複合式使用，辦公室仍為占大部分的面積。