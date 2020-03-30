富邦金今法說會 人壽加碼台股700億元

富邦金今（30）日下午舉行線上法說會，公布2019年全年自結之財務數字以及說明2020年經營策略。2019年富邦金控稅後淨利為585億元，較2018年成長23%，每股盈餘（EPS）5.46元持續領先金控同業，連續11年榮登台灣金控業每股盈餘第一。

富邦金控總資產及淨值穩健成長，2019年年底雙雙創下歷史新高，總資產達8兆5,477億元新高水準，較2018年成長10.8%，淨值達6,078億元，較2018年成長32.3%。資產報酬率（ROA）為0.73%，股東權益報酬率（ROE）為 10.94%。

富邦人壽去年積極加碼國內股債及不動產。國內股市2019年底部位高達3900億，較前年底3200億元，增加700億元。目前尚有600多億元的未實現利益。

國壽海外股市部位2019年底達2081億元，較前年底1871億元，增加210億元。富邦人壽也加碼國內債券，一年增加1310億元。股票股利由188億元提高至205億元。富邦金表示，未來持續布局績優股，並加碼不動產。2019年租金收益高達171億元，年增88%，増加60億元。

富邦人壽整體投資表現穩健，總投資資產規模亦穩定成長，2019年底達4兆424億元，年成長11.6%。總投資收入為1,454億元，經常性收益為投資收益主要來源達1,372億元，較2018年成長8.4%，主因股利收入及基金配息增加帶動成長。

資本利得以債券類貢獻較大，較2018年大幅成長195.5%。受惠股債金融資產評價上揚，帶動淨值上升，至2019年年底淨值達3,375億元。在台美利差收窄趨勢下，經常性避險成本下降，避險後經常性收益率自2018年的2.74%提升至2019年2.98%。富邦人壽2019年稅後淨利265.1億元，2019年總保費收入（Total Premium）達5,962億元，較2018年成長9.8%，排名市場第二。

台北富邦銀行2019年稅後淨利201.2億元，年成長8.1%。受惠利息淨收益、手續費淨收益、金融商品淨收益、其他收益等各類收益皆成長，2019年北富銀整體淨收益達456億元，較2018年成長10%。由於海外債券類商品及保險商品帶動，財管手續費淨收益較2018年成長22.6%，並帶動整體手續費淨收益較2018年成長15.9%。

北富銀企業授信與個人放款穩定成長，全行放款年成長3.6%；台外幣授信餘額成長，整體企業授信餘額年成長8.8%，中小企業授信餘額年成長7.3%。由於資產負債結構調整，帶動淨利差（NIM）及存放利差皆較2018年同期提升，淨利差達1.10%，存放利差為1.39%。資產品質仍維持優於產業平均，2019年底逾放比率0.19%，備抵呆帳覆蓋率為713.11%。北富銀海外分行淨收益較2018年同期成長21%，受海外分行放款成長帶動，海外分行獲利貢獻全行稅前獲利達17.5%。

在海外銀行業務方面，富邦銀行（香港）2019年營收表現持續穩定提升，資產品質穩健，逾放比降至0.33%。放款維持穩健策略，企業貸款帶動放款餘額成長9.7%。2019年稅後淨利下降27%，主要受2019年起投資廈門銀行收益改認列於金控。

富邦華一銀行為富邦深耕大陸市場之重要發展平台，受惠利息淨收益持續穩定成長及金融商品收益增加，稅後淨利較2018同期成長83.5%。2019年存、貸款餘額皆創歷史新高，年成長分別達53.9%及32.0%，帶動資產規模上升33.9%。

富邦金控董事長蔡明興表示，2019年經營績效表現穩健，主要子公司營運動能良好，獲利皆較2018年同期成長，業務持續多元擴張，包括台北富邦銀行投資LINE Bank股權25.1%；為擴大資產管理商機，富邦投信成為金控直接100%持股之子公司；台北富邦銀行雅加達辦事處開業，持續深耕東南亞市場，富邦華一銀行新設廣州及重慶分行，另有寧波分行籌設中。

富邦金控並已於本月10日公佈2020年2月份自結稅後淨利，累計今年前2月自結稅後淨利達148.19億元，每股盈餘（EPS）達1.45元，持續穩居金控每股獲利之首。