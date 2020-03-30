口罩實名制3.0 擬開放超商插卡購買

新冠肺炎疫情持續升溫，口罩需求仍居高不下。據了解，為讓民眾更易取得口罩，行政院擬近期推出「口罩實名制3.0」，作法規畫為民眾可持健保卡、身分證、自然人憑證信用卡等證件，直接前往超商插卡連線，購買口罩，省時省力。

在疫情持續發展的情況下，國人對於口罩需求仍相當高，目前行政院除了實施口罩實名制1.0，以健保特約藥局、衛生所等實體據點販售口罩，為便利沒時間排隊的族群，行政院副院長陳其邁、政委唐鳳等人規劃後，也推出網路預購口罩、超商取貨的口罩實名制2.0。

不過鑑於部分長者不太擅長使用網路或手機APP，在網路預購口罩的手續上可能面臨困難，加上口罩實名制2.0第一波、第二波實施後，發現過程均順利，且有剩餘預購量，因此行政院內部開始評估規劃推出口罩新制。

行政院長蘇貞昌日前指出，希望能用更多元的方法、以最便宜最穩定最好的方法，讓民眾快速買到口罩，政府正在研議中，等到確定會向國人報告。據了解，「口罩實名制3.0」預計最快兩周內拍板、公布。

唐鳳日前曾表示，將邀請健保署與四大超商合作，推出「口罩實名制3.0」版本，讓民眾更快速、方便的購買到口罩。