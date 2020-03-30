第一銀行招募MA 入行兩年上看百萬年薪

社會新鮮人注意了，第一銀行將招募儲備核心人才，進行二年，年薪上看百萬元 ，如果爭取外派更可達到250萬元。

「第一銀行儲備核心人才(MA)計畫」自2005年開辦至今已邁入第16年，MA培訓制度完整且豐富多元，加上第一銀行海外據點綿密，外派機會多、MA職涯升遷迅速且透明，除首年通過特別考核得直升一職等外，具備專業證照及外派海外滿二年者均得直升一職等；MA進行第二年年薪可上看100萬元，外派到海外，年薪可望上看250萬元，薪資福利制度優渥且完善。

第一銀行表示，非常重視MA的培育，以培養全方位多元發展的儲備核心人才為目標，過去15年來培育出300多位MA，其中已有近40位擔任主管職位；另外，第一銀行積極拓展全球市場，39個據點分佈在北美、歐洲、亞太和澳洲，如果對海外工作有意願的同學，加入第一銀行，絕對有機會站上世界舞台。

第一銀行MA報名期間自即日起至4月6日止，可至「金融研訓院網站>就業招考>甄試專區」下載招募簡章及完成線上報名程序，並歡迎至第一銀行網站動態輪播首頁查詢詳細資訊。