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土銀、小北合作 台灣Pay最高現折20%

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
土銀與小北百貨合作，使用「台灣Pay」（金融卡或帳戶）購物，單筆消費滿250元即可享現折50元回饋，相當於最高現折20%。圖/土地銀行提供
土銀與小北百貨合作，使用「台灣Pay」（金融卡或帳戶）購物，單筆消費滿250元即可享現折50元回饋，相當於最高現折20%。圖/土地銀行提供

土地銀行將自4月1日起，首度與小北百貨共同舉辦為期三個月的「小北buy貨超便利 台灣Pay優惠購物趣」優惠活動，單筆消費滿250元即可享現折50元回饋，相當於最高現折20%。

土銀表示，小北百貨24小時全年無休，全台137家門市連鎖服務，創立已26年，是台灣知名連鎖生活百貨業者，提供消費者數萬種商品及多元化的服務，舉凡日常用品、五金百貨、文具、廚房用品及各種生活所需商品應有盡有，土地銀行此次與小北百貨合作導入「台灣Pay」並舉辦優惠活動，建立「台灣Pay」在地連鎖生活零售之示範性使用場域，並提供民眾24小時全年無休的行動支付購物體驗。

因應新冠肺炎防疫所需，土銀表示，民眾使用無現金交易能減少與他人接觸及使用紙鈔與硬幣的接觸感染風險，透過台灣Pay支付，享受優惠的同時還能兼顧防疫。　

台灣Pay在今年第二季將攜手知名店家掃碼享優惠，包括築間幸福鍋物、悟饕池上飯包、茶湯會、八方雲集、全國電子、三商巧福、拿坡里、福勝亭、鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、Q burger饗樂餐飲、丁丁藥局、聖德科斯、太和工房…等上千家門市，讓民眾吃喝玩樂和生活消費都能享受超有感的消費回饋。

土地銀行 土銀

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