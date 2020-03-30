壽險業「紓困」方案 顧立雄：五、六月一併考量

新冠疫情衝擊全球資本市場，壽險業也成慘業，壽險公會上周向金管會提出希望延後淨值比示警、降責準利率等金融監理寬容等「紓困」方案，金管會主委顧立雄今（30）日上午在立法院財委會表示，4月1日淨值比監理指標一定如期上路，至於風險資本適足率RBC、逆景氣循環機制取消上下限10%等，將一併整理考量，於五、六月再行公布改善方案。

金管會要求除資本適足率外，增訂淨值比監理指標，採分級監理措施，3%以下將限期增資等，低於2%可進一步解除負責人職務或要求減薪等，4月1日正式上路。因新冠疫情衝擊全球資本市場，3月恐大幅衝擊壽險業淨值大幅縮水，過半壽險業界希望金管會能延緩實施3%監理新制，但顧立雄今日上午說，淨值比指標，4月1日一定會上路，不會因疫情而延緩上路。

雖然大家對於疫情很緊張，但是顧立雄認為，壽險業投資債多於股，九成資產配置在美元，因此壽險業的評價受到匯率、債券與股票影響，是否對淨值有衝擊，要觀察看看，他說看來各家壽險業不一樣，差異非常大，「還沒有到那種程度」。至於疫情會不會延燒到六月以後，若是燒到六月之後，也要毒各國的寬鬆政策與財政政策，金管會 對壽險風險資產與淨值比影響會持續來關注。因此4月1日上路一段時間後，五、六月再來一併考量。

同時壽險業也建言希望金管會在計算資本適足率（RBC）時，損失只要認列20％等，金管會態度傾向保守。顧立雄說，總的RBC計算，主要接軌國際會計組織，顧立雄說，因此變動要小心以對，金管會要比較謹慎考量。

至於我國保險業逆景氣循環機制已經在實施當中，顧立雄說「風險係數已從27%降至14%，已有相當程度的調節 有顯著的效果出來」。他說壽險業手上若有現金部位，「沒有說不能進場投資」。至於是否取消逆景氣循環的10%上下限等等，也都要等五、六月再來總體一併考量。

至於調降責任準備金利率這部任，顧立雄說，這個近期會另案做檢討，調降壽險業不動產固定收益率門檻「暫行措施」，這二天就會來討論，目前考量是要全面實施，還是針對紓困「定項」，目前尚難評估。顧立雄說，「大家很急，但還是要考量保險經營的健全性，因此定項這部份要如何來擬，稍微需要研議一下」。