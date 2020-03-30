調降最低收益率門檻恐助炒房？ 顧立雄：只是暫行措施

立委陳椒華今（30）日上午在立法院質詢時提及，金管會擬研議調降壽險業房租最低收益率門檻規定，是否變成壽險業炒作房地產的工具？金管會主委顧立雄回應，研議方向是針對既有承租戶，且是暫行措施，這二個原因，因此不致會讓壽險業藉機炒作房地產。

陳椒華提及我國一些壽險業例如遠雄人壽、南山人壽、宏泰人壽、全球人壽等也同時跨足不動產，調降固定收益門檻會不會導致壽險公司炒作房地產，讓房價居高不下？希望金管會確保壽險公司健全經營且不會侵害民眾的居住正義。

顧立雄上午回答表示，壽險業投資的不動產以商業辦公大樓為主，離炒作房地產「距離還有點遙遠」。金管會近日內將研議降低最低收益率，降低壽險業持有不動產固定收益率門檻限制，是為了讓不少中小企業租戶減輕承租壓力、負擔減輕，強調要有紓困目的，且對象是既有的承租戶，不是新戶，而且他說這是針對疫情期間的暫行措施，之後還是會回到最低收益率2.095%，壽險不會為此再去興建或是買新的商辦等等。

此外，陳椒華也質疑4月1日以淨值比作為監理預警指標新制即將上路，雖然金管會表示我國壽險公司的淨值比全數超過3%，但陳椒華表示，韓美淨值比要求8%、日本在10%，我國會不會太低？顧立雄回應，我國壽險業平均淨值比大約在7.2%，並不會比韓國低太多。