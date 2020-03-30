為了這事 央行總裁一一打電話給銀行董事長們
中央銀行本月理監事會議宣布降息1碼，並針對中小企業推出新台幣2000億元融通機制，央行總裁楊金龍今天上午在立法院財委會表示，為了這件事情，他不但親自寫信給公民營銀行董事長，還一一打電話拜託。
財委會今天上午進行「世界各國為因應新冠肺炎疫情之衝擊，採取對策對我國財政、金融、經濟整體環境造成之影響與政府因應之道」專題報告，在回答立委郭國文有關2000億元定向寬鬆政策時，楊金龍表示，針對因應新冠肺炎疫情，在央行決定推出2000億元定向寬鬆政策時，他親自寫信給公民營銀行董事長外，還一一打電話拜託他們能夠協助。
郭國文說，是不是銀行再不配合就「不識相了」？楊金龍表示，還是需要他們（ 銀行董事長）幫忙。
稍早，金管會主委顧立雄在答覆立委吳秉叡質詢時表示，針對2000億元專案融通部分，他有跟民營行庫董總開會，他們（民營董總）承作意願非常高。
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