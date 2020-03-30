證交所遠距課程 大專院校回響熱

證交所3月20日推出證券核心業務的線上影音課程，幫助大專院校進行遠距教學。迄今啟用十天，獲得眾多學校熱烈回應，包括政大、中山、臺北大學及東海等30所公私立大學與科大參與，受惠學生估計逾6,000人。

證交所表示，因應新冠肺炎疫情，近期暫停受理學校團體實地參訪，但為幫助教師提供維持良好教學品質，證交所上周起推出證券知識遠距教學計畫，共錄製九項證券核心業務的影音課程，免費提供學校師生使用。

截至30日止，有30所學校參與，107位老師採用。採用影音教材的大學教授也對證交所的課程讚譽有加。

虎尾科技大學財金系教授涂光億指出，證交所的線上課程內容豐富，除了增進學生對證券市場的了解，也適合作為券商營業員證照準備的參考教材。

義守大學財金系教授李建興將影音課程納入EMBA的公司理財課程，他認為，修習商業知識的學員，均為在職高階主管或企業負責人，透過證交所課程，不僅充實投資理財知識，也對公司治理及企業上市，奠定重要根基。

臺北醫學大學教授指出，醫學院積極培養創新能力，並發展跨領域教育，使用證交所的證券知識影片，有助開闊學生視野，也協助老師延續面授的課程，即時扮演教學輔助角色。

證交所表示，此次課程也開放一般大眾觀賞，九項課程涵蓋「臺灣證券交易所簡介」、「股票交易流程簡介」、「結算交割制度簡介」、「借券制度簡介」、「ETF或新商品簡介」、「上市制度簡介」、「市場監視制度簡介」、「公司治理簡介」及「證券商輔導簡介」，鼓勵投資人使用。