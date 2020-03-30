證交所推「證券知識遠距教學」 獲熱烈迴響

台灣證券交易所於3月20日推出證券核心業務的線上教學影音課程，提供大專院校遠距教學。短短10天獲得眾多學校老師的熱烈回應，截至今（30）日，已有政大、中山、臺北大及東海等30所公私立大學與科大參與，估計受惠學生已超過6千人。

證交所表示因新冠肺炎疫情疑慮，暫停受理學校團體實地參訪學習，為讓教師能夠維持良好的教學品質，學生亦能安心學習，故在多所大專院校推出遠距教學方案的同時，亦於上周推出證券知識遠距教學計畫，錄製9項證券核心業務的教學影音課程，免費提供學校老師教學使用。目前在30所參與學校中，已有107位老師採用，還在持續增加中。

採用影音教材的大學教授對於證交所提供的課程讚譽有加，國立虎尾科技大學財金系教授涂光億表示，線上證券課程內容相當豐富，除可增進學生對於證券市場的了解，也可做為準備證券商營業員證照的參考與補充教材；義守大學財金系教授兼EMBA執行長李建興更是將影音課程納入管理學院EMBA的公司理財課程中，由於修課學員均為在職高階主管或企業負責人，不僅充實了投資理財知識，也對公司治理與未來企業上市，奠定重要的根基。

除了商管學院老師之外，更有台北醫學大學教授表示，醫學院近年積極培養學生創新能力並發展跨領域教育，證交所的證券知識影片能實質地開闊學習視野，亦協助老師延續面授的課程內容，即時扮演了教學輔助工具的角色。