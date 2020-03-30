疫情引爆金融危機？ 央行等財金五大部會都Say No

新冠肺炎疫情若持續延燒至第3季、第4季，是否會爆發新一波國際金融危機？中央銀行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、經濟部次長曾文生、國發會副主委鄭貞茂今（30）日異口同聲表示，依目前情況，暫時沒有發生金融風暴的疑慮，但還是要觀察疫情的發展。

立法院財委會今日邀請央行、財政部、金管會、經濟部及國發會就「世界各國為因應新冠肺炎之衝擊，採取對策（例如：採行的QE與減稅政策等）對我國財政、金融、經濟整體環境所造成之影響與政府因應之道」進行專題報告，並備質詢。

立法委員曾銘宗今日詢問五大部會出席的首長、副首長，新冠肺炎疫情成為國安問題，歐洲央行總裁拉加德先前便示警，歐洲可能演變成類金融危機，這次疫情是否可能掀起新一波國際金融風暴？

楊金龍回應，截至目前為止，這次疫情對經濟的衝擊，跟2008年相比對金融市場衝擊還是比較小。

曾銘宗追問，若疫情持續燒到第3、第4季，會不會有金融風暴？

楊金龍回應，要看情況，包括疫情對金融市場的影響，除了股市、匯市還有其他金融市場表現，目前為止，不認為會產生金融風暴。

蘇建榮則說，若短期內能解決流動性問題，未來實質面恢復生產，金融危機產生的機率會少一點。

顧立雄回應，「目前不會，但要持續觀察發展，2008年是金融業本身引起的風暴，但目前金融業本身體質相對健全」。

曾文生認為，依目前情況，疫情延燒至第3季、第4季，風險還沒那麼大。

鄭貞茂表示，目前受衝擊的主要是觀光、運輸等相關服務業，各國也是針對這些企業提供資金援助，要看看會不會有擴散效果。因此，台灣目前是不會有金融危機，但國際上若其他國家都經濟衰退、各國鎖國時間延長，還是要看各國因應態度而定。