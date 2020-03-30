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楊金龍：台灣還有降息空間 但不會成負利率
央行總裁楊金龍今出席立法院財委會，立委詢問，目前各國降息幅度都比台灣大，台灣是否還會降息？楊金龍表示，未來有降的空間，但不會變成負利率。
立法院財委會今邀請央行、金管會、財政部、經濟部、國發會針對「世界各國為因應新冠肺炎之衝擊，採取對策對我國財政、金融、經濟整體環境所造成之影響與政府因應之道」進行專題報告。
立委曾銘宗詢問央行總裁楊金龍，美國降息六碼、加拿大降四碼，紐西蘭、巴西降三碼，英國降兩碼，降息幅度比台灣大，台灣降一碼是否可能再降？
楊金龍表示，台灣利率本身較低，現在降息一碼，重貼現率是歷史新低，未來還有降的空間，但不會變成負利率。利率降不降，要看物價情況、金融市場穩定、經濟發展三大因素。
曾銘宗也詢問各財政部會，若疫情延燒到第三季或第四季，是否引發金融危機？楊金龍表示，截至目前為止不會發生，這次疫情跟2008年金融風暴比較對金融市場衝擊不一樣。
金管會主委顧立雄也表示，目前不會發生，2008年是金融業產生的金融危機，這次疫情是產業受創影響到金融業，但目前金融業體質健全，目前不會發生。
國發會副主委鄭貞茂表示，目前疫情受衝擊較大產業應該是觀光運輸、服務業，觀察重點還是在這些產業的擴散效果，台灣目前不會發生金融危機，除非其他國家都發生經濟衰退，還是要看各國政府的因應態度。
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