半年省息上萬元…房貸利率殺低 市場罕見掀轉貸潮

為緩解新冠肺炎疫情衝擊，除央行全面性降息一碼，行政院加碼要求公股銀行，針對自用住宅房貸餘額千萬以內再降息一碼，換算下來公股銀行房貸利率幾乎已貼近百分之一，青安貸款甚至低於百分之一，公股銀行房貸利率可說是「殺到見骨」，市場已掀起轉貸潮，房貸市場再度響起公、民銀房貸大戰的號角。

央行全面性降息一碼，行政院加碼要求公股銀行，針對自用住宅房貸餘額千萬以內再降息一碼。換言之，從四月起至九月底，在公股銀行有房貸的民眾利率可減兩碼。若以降息前無論公、民營銀行房貸利率約百分之一點七來計算，公股銀行降息後房貸利率降至百分之一點二。另公股銀行主辦、首購族專屬的財政部青年安心成家優惠貸款，利率最低下探百分之○點九四，更刷新史上最低紀錄。

銀行主管表示，央行降息一碼後，各家銀行放款多已足額反映，四月起公股銀行再加碼降一碼，若以房貸餘額一千萬元來看，在公股銀行貸款的民眾，利率降息兩碼後，每月可省下約四千元，但因為公股銀行加碼降息部分只有半年，因此預估民眾半年可省下兩萬元。青年安心成家優惠貸款，若貸足最高八百萬元，每月則可省下約三千元。

在省上萬元的誘因下，近期已有許多房貸族在詢問轉貸業務。住商不動產企研室經理徐佳馨表示，最近接獲非常多民眾詢問轉貸，「這情況非常罕見，過去從未見過。」雖然優惠只有半年，但許多舊貸族利率都還在百分之一點七，「這要不心動都難。」

徐佳馨提醒，此優惠只有半年，若轉貸所要付出的成本高於半年可省下的利息錢，就不一定適合轉貸。尤其是房貸快要還完的民眾，不如留在原貸款銀行，再看看能否向原銀行爭取優惠；但如果連成本加上去都划算，就可以考慮轉貸。

徐佳馨表示，轉貸需留意三大成本，包含原貸款銀行違約金、新貸款銀行手續費與代書費。轉貸時原貸款銀行會收取違約金，計算標準各銀行不同，一般銀行綁約期限約兩至三年，在轉貸前最好詢問清楚是否還在合約期間內，否則就會被收違約金。

轉貸到新銀行，新銀行也會收取手續費用，主要有四部分，包含房屋鑑價費、帳務管理費、徵信手續費、轉貸代償費等；另要額外支付代書代辦費及代塗銷費。也要注意新貸款銀行是否有額外條件，如搭配買房貸壽險或理財產品等。