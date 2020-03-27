國泰、富邦兩大金控大手筆發債

著眼台債利率位處低檔，國內兩大龍頭金控—國泰金控、富邦金控不約而同決議大手筆發債籌資；根據公開資訊觀測站重大訊息，國泰金、富邦金今（27）日經董事會通過300、400億元的公司債發行額度，兩家龍頭金控今年最多可釋出700億元的公司債籌碼。

身為國內大型金控，國泰金近年來財務操作更加靈活。國泰金控表示，決議發行主順位公司債，是為了增加資金融通管道。

對於董事會一次通過300億元的發債額度，國泰金回應，「金控並不缺錢，著眼目前算是不錯的發債時機，所以先取得發債額度，未來再視市況決定發行時機，如果利率不錯就多發一些，利率偏高，也不一定會把額度發完」。

國泰金昨日公告，主順位公司債得依實際需求，在一年內擇機一次或分次發行，發行期限不超過10年、包含10年期。

身為金控獲利王的富邦金控，昨日經董事會通過400億元的無擔保公司債發行額度。根據公告訊息，富邦金今年無擔保普通公司債得採一次或分次發行，發行期間為15年以下，包含15年期。

富邦金指出，今年發債資金用途主要是充實營運資金或償還負債，計畫發行主順位債；目前公債殖利率有利於鎖定長期資金，所以通過的發行額度高於過去幾年。

兩大金控同日釋出今年擬大手筆發債的訊息，引起市場關注，不少有補券需求的金融機構、法人也頗有投資意願，頻頻探詢何時發行。

除國泰金、富邦金外，身為公股行庫的兆豐金控日前也董事會決議發行無擔保普通公司債100億元，趁低利籌集資金，調整長、短期資金調度與減少利息支出，這也是兆豐金在相隔12年之久後，再次發行普通公司債。

兆豐金預定發行年期為15年，並將依實際狀況需求一次或分次發行，發債籌資目的為償還負債與充實營運資金。

有別於可提升資本適足率的次順位債，金控發行主順位債，目的通常為吸納資金，以因應未來業務發展需求。券商主管說，著眼國內債券利率位處低檔，大型金控樂於發債、以鎖住中長期資金成本，財務操作也更具彈性。