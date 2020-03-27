國泰、富邦兩大金控大手筆發債
著眼台債利率位處低檔，國內兩大龍頭金控—國泰金控、富邦金控不約而同決議大手筆發債籌資；根據公開資訊觀測站重大訊息，國泰金、富邦金今（27）日經董事會通過300、400億元的公司債發行額度，兩家龍頭金控今年最多可釋出700億元的公司債籌碼。
身為國內大型金控，國泰金近年來財務操作更加靈活。國泰金控表示，決議發行主順位公司債，是為了增加資金融通管道。
對於董事會一次通過300億元的發債額度，國泰金回應，「金控並不缺錢，著眼目前算是不錯的發債時機，所以先取得發債額度，未來再視市況決定發行時機，如果利率不錯就多發一些，利率偏高，也不一定會把額度發完」。
國泰金昨日公告，主順位公司債得依實際需求，在一年內擇機一次或分次發行，發行期限不超過10年、包含10年期。
身為金控獲利王的富邦金控，昨日經董事會通過400億元的無擔保公司債發行額度。根據公告訊息，富邦金今年無擔保普通公司債得採一次或分次發行，發行期間為15年以下，包含15年期。
富邦金指出，今年發債資金用途主要是充實營運資金或償還負債，計畫發行主順位債；目前公債殖利率有利於鎖定長期資金，所以通過的發行額度高於過去幾年。
兩大金控同日釋出今年擬大手筆發債的訊息，引起市場關注，不少有補券需求的金融機構、法人也頗有投資意願，頻頻探詢何時發行。
除國泰金、富邦金外，身為公股行庫的兆豐金控日前也董事會決議發行無擔保普通公司債100億元，趁低利籌集資金，調整長、短期資金調度與減少利息支出，這也是兆豐金在相隔12年之久後，再次發行普通公司債。
兆豐金預定發行年期為15年，並將依實際狀況需求一次或分次發行，發債籌資目的為償還負債與充實營運資金。
有別於可提升資本適足率的次順位債，金控發行主順位債，目的通常為吸納資金，以因應未來業務發展需求。券商主管說，著眼國內債券利率位處低檔，大型金控樂於發債、以鎖住中長期資金成本，財務操作也更具彈性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言