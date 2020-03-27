台新銀力挺醫護防疫 推專案貸款手續費優惠

台新銀行總經理尚瑞強今天(27日)表示，為感謝各級醫護體系人員的辛勤付出嚴謹防疫，該行將作為各級防疫人員的最佳後盾，特別推出專屬手續費優惠活動，凡是醫護、藥局等相關行業的從業人員，於今(2020)年6月底前，申辦房屋貸款、汽車貸款及個人信用貸款，皆可享超優惠專案手續費新台幣1,000元。

醫護、藥局等相關行業人員，僅需簡單經由台新銀的「iLoan線上平台」進行申貸，可不受時間、地點限制，更不必親至分行臨櫃申辦，最快一分鐘可完成額度試算，二分鐘完成申請書填寫，三分鐘可完成線上對保程序，申貸核准後最快十分鐘即可取得所需款項，能快速滿足各級醫護體系人員資金需求，是防疫人員的便捷的融資管道。

有鑑於運輸業為受此波疫情影響較大的產業之一，交通部已規劃將運輸業的牌照稅、燃料費提供減半優惠來減輕衝擊。

台新銀行消費金融處副總經理魏行政表示，台新銀行耕耘汽車貸款業務已逾20多年，汽車貸款餘額市占居冠，將率先響應支持政府照顧運輸業的政策，即日起購買營業用車申辦貸款，同樣可享有超優惠專案手續費1,000元。

台新銀行信用卡收單特約商店家數超過14萬家，除積極配合政府辦理既有貸款的展延措施外，同時推出「微企挺您貸」，提供優貸、優利、速審的微型企業融資專案，只要營業期間滿半年及年營收40萬(含)以上就可提出申請。

為因應線上交易轉趨熱絡需要，台新已升級與收單特約商店間的網路頻寬，以確保收單特約商店及消費者線上交易保持穩定順暢，如收單特約商店受疫情波及影響營運，將個案提供免收「作業管理費」之優惠，要與商家共同挺過此次疫情衝擊。

針對受疫情影響而無法返國、或因需要自主健康管理、居家隔離無法上班上課，或是身為一線救護工作之醫療人員等信用卡持卡人，該行也提供該類卡友可申請最高六個月緩繳信用卡款及緩繳期間內免收循環利息及違約金優惠。

魏行政強調，在新冠肺炎疫情尚處嚴峻期間，台新銀行提供最實在的優惠，力挺醫護防疫一線人員、運輸業者、微型企業以及受疫情影響的民眾，與大家共同攜手共度此波疫情。