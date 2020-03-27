富邦產險：一期水稻保險銷售至3月底

一期稻作易受低溫或梅雨影響收穫量，去（2019）年即有多個縣市稻作減產，富邦產險提醒，今年一期水稻保險銷售期至3月31日截止，為轉移可能因天災或病蟲害所致的損失，請稻農盡早到各區農會及富邦各服務據點辦理投保。

去年一期稻作受低溫與梅雨影響，中部及東部地區發生稻穗穀粒稔實不良，以及稻穀泡水以致穗上發芽等災害情形，導致全台多個縣市收穫量低於五年平均，富邦產險採用直接理賠免申請的方式，只要投保的鄉鎮達到保單約定理賠標準，賠款直接匯入農民帳號，總計去年一期水稻保險理賠逾3,900萬元。

水稻保險不但可填補農民因天災所致的損失，更能擴大承保因病蟲害等非天災因素導致的減產，保障範圍更廣；保費由農糧署補助五成保費，加上各縣市政府的補助，農民最低僅須負擔一成保費即可成立保單，一分地自費保費低於100元。

富邦產險會在取得被保險農民授權後代為申請保險費補助，簡化農民辦理保費補助的程序。

今年的富邦產險一期水稻保險已於1月1日開始銷售，到3月31日截止。

面對潛在的颱風洪水與病蟲害危機，富邦產險提醒尚未送件的稻農盡速到各區農會及富邦各服務據點辦理投保。

富邦產險長期關懷社會、重視社會需求，以促進台灣產業穩健發展為企業目標，持續不間斷地發揮正向力量。未來也將持續規劃其他類型的農漁業保險商品，提供農漁民更完善且全面的保障。