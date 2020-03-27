台銀人壽台南分公司 營造方舟新樂園植樹活動

迎接2020植樹月，台銀人壽與專屬通路夥伴台銀保代、新世紀保代及朝興啟能中心、樂憨之家、慈心有機農業發展基金會於3月14日，共同參加台南市政府主辦的方舟新樂園植樹活動，與台南市民穿著雨衣在濕冷雨天一同種下台灣樹蘭、台灣赤楠、相思樹等喬木、灌木計650株原生苗木，爲綠化環境盡心力。

台南市長黃偉哲親臨會場，當場勉勵並感謝台銀人壽長期以來對環境綠化的努力與堅持及參與社會公益的貢獻。

台銀人壽持續參加台南市政府主辦植樹活動，從安平區「代代相傳樹種平安」、七股區「鹽田植樹創造奇蹟」、安南區「植樹護林守護台灣」、將軍區「護岸從『樹』 森護台南」，到安南區「海岸種樹護台南」。

本次方舟新樂園植樹活動會場位於善化區亞蔬中心，植樹面積高達4公頃，樹種十餘種，總株數高達6,500株，規劃理念以生態造林方式，考量現地環境及現有鳥類棲息，保留部分草生地，營造多樣化植栽，並為現地原生大樹進行修枝、護樹，日後並將對野生動物進行監測，營造同時兼顧減碳、綠美化、野生動物棲息等多功能的森林，期待在已開發的都市中成為方舟新樂園。

植樹活動當日，台銀人壽同時於會場設攤推廣微型保險，台南市長黃偉哲、台南市政府農業局長謝耀清、嘉義林區管理處處長張岱當場勉勵讚許肯定台銀人壽對社會公益服務的投入。

更具意義的是參與植樹的朝興啟能中心、樂憨之家全體院生120餘人，均是台銀人壽微型保單的受照顧者，台銀人壽多次帶領憨兒們參與包括政府機關所舉辦植樹與淨灘活動，改變外界對憨兒無法走出戶外的刻板印象，讓民眾對於老憨兒這個弱勢族群的妥善照顧，讓所有憨兒看到希望，這種良性循環的互動具有正面意義。

近期新冠疫情升溫，台銀人壽於植樹活動不忘溫馨提醒民眾，落實個人衛生習慣，勤洗手，戴口罩，量體溫，遵守健康管理規定，為預防傳染病不二法則，傳染病相關諮詢，可撥打1922免付費專線洽詢。

台銀人壽提供正確有效洗手口訣：「內(手掌)、外(手背)、夾(指縫間)、弓(指背)、大(大拇指)、立(指尖)、腕(手腕)」，小小動作，關愛自己，保護他人，大家勤洗手，疫情快快走。

台銀人壽董事長劉玉枝非常肯定台南分公司同仁和業務夥伴以永續經營服務精神，長期持續、真心，以及用創意關懷環境和弱勢團體。

台銀人壽以保險協助建構社會安全網，面對今年疫情，臺銀人壽防疫不忘公益，展現正能量的態度與價值。