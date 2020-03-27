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美國連18季蟬聯國銀最大曝險國 債權餘額創歷史新高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

中央銀行今（27）日公布本國銀行國家風險統計，截至去（2019）年底，美國連18季蟬聯國銀最大曝險國，且不論是直接風險還是最終風險，債權餘額均創下歷史新高紀錄。相較於美國，國銀對中國大陸債權餘額也持續升溫，主要是人民幣匯率升值，以及對中國大陸投資增加兩項因素。

今年第1季新冠肺炎疫情擴散全球，目前確診數最高的前兩個國家，正好就是國銀前兩大曝險國，對此，央行官員說，「國銀海外曝險是以放款為主，但放款在短期內很難調整，此外還要看匯率變動的影響，具體影響目前還難以評估。」

自2015年9月以來，美國連18季超越中國大陸，為國銀最大曝險國。央行資料顯示，去年底國銀對美國直接風險餘額為897億美元，續創歷史新高，較9月底增加約105億美元；最終風險則是864億美元，同樣為歷史新高，季增93億美元。央行官員解釋，國銀對美國曝險升溫，主要是國銀存放美國聯準會，以及同業資金拆款增加。

「國銀將資金存放在Fed．可能是因為暫時沒有去路」，央行官員解釋。

以直接風險而言，9月底國銀對中國大陸曝險474億美元，較9月底的438億美元，增加36億美元；不過，國銀對香港的曝險餘額持續下滑，由9月底的369億美元，下滑至358億美元，季減11億美元。

香港去年6月爆發反送中事件，去年6月時國銀對香港的曝險餘額不跌反增，但是到了去年9月，比去年6月減少了10億美元，去年12月再減少11億美元，累計兩季減少21億美元。

央行統計顯示，9月底國銀外國債權直接風險前十大國家，依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、英國、開曼群島、新加坡及英屬西印度群島，合計3,356億美元，占我國外國債權直接風險餘額的73.93%。

受疫情衝擊，菲律賓曾宣布關閉金融市場兩天，央行官員說，國銀對菲律賓曝險程度不高，如果是國銀曝險程度較高的國家關閉金融市場，國銀將會承受較高的流動性風險；至於疫情是否會對國銀在海外的曝險造成危機？官員表示，「還是要持續觀察疫情的發展」。

央行每季公布的國銀曝險餘額有兩種，分成直接風險和最終風險，主要是有些直接債務人與最終債務人（保證人）分屬不同國家。假設台灣銀行拆款給兆豐銀行美國分行，直接風險會列計在美國，但最終債務人為台灣的兆豐銀行，最終風險便會從美國排除。

央行 兆豐銀行

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