因應疫情 宏泰人壽業務大會頒獎典禮延期舉辦

宏泰人壽今（27）日表示，新冠肺炎疫情蔓延，該公司配合政府政策，原定於3月26日於台中林酒店舉辦400~450人參與的2019宏泰人壽業務大會頒獎典禮也因故延期，公司高層決議靜待新冠肺炎疫情過去後擇日再辦。

疫情指揮中心25日表示，考量病毒傳播風險，即日起室內超過百人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦。

宏泰人壽總經理湯維華表示，回顧以往宏泰人壽的年度業務大會頒獎典禮，平均參與人數約400~500人，活動場地多為星級飯店會議廳，參與者包含公司高層、工作人員、壽險業務員以及受獎者的親友啦啦隊和媒體朋友。

今年礙於新冠肺炎疫情考量大家的安全，不希望因為活動聚集發生病毒感染，以免造成更大的損失及社會問題。待疫情過去會擇日舉辦，頒獎表揚業績卓越的壽險業務員。

湯維華說，「雖然我們的業務大會延期，但是我們積極工作的熱情沒有停止」。新冠肺炎疫情升高民眾內心惶恐程度，也直接影響壽險業從業人員當面拜訪的洽公模式。

這段期間，宏泰人壽的業務人員大多使用電話及通訊軟體，搭配電子郵件與客戶聯繫，由於省去交通及等待客戶的時間，平均每位業務員每日聯絡的客戶數反而上升。

於此同時，網路投保業務也因為新冠肺炎疫情而上升，民眾選擇不出門就能上網投保的方式，更省時便捷也更安全。

此外，新聞的報導以及社會大眾對於病毒的恐懼也導致詢問醫療險的人數增多，反而增加了壽險業務員和客戶之間寒暄聯繫的話題。

當有防疫措施及相關報導時，壽險業務員也會跟客戶以通訊軟體分享，促成彼此雖不見面但頻率卻是增加的互動機會。

湯維華也提醒，為了自身健康，近期盡可能減少群聚社交，並注意自身防疫、照顧好自己的身體健康，相信這一切都會過去。