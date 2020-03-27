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看好宅經濟需求！奧圖碼推汰舊換新 可折抵1.5萬元

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

新冠肺炎疫情燃燒，消費者減少外出，DLP投影機品牌大廠奧圖碼看好宅經濟需求，推出「一鍵到府，汰舊換新」可折抵1.5萬元

奧圖碼表示，升級追劇體驗， 即日起至4月17日止，參加奧圖碼「一鍵到府，汰舊換新」活動，申請將家中任一品牌、任一型號投影機種，換購UHD51 4K 家庭劇院投影機（市價54,900元），立即獨享 15,000元大折扣，升級真4K投影響宴，脫離小畫面局限，回味百吋大畫面帶來的劇情。

奧圖碼指出，消費者於活動期間內向活動單位申請「Optoma UHD51一鍵到府 汰舊換新」時，線上選擇報名者所適合之方案。分為，第1宅 來店禮；消費者攜帶任何品牌舊款投影機前往主辦單位指定經銷商付款（現折15,000元，現場刷卡或是現金付款）汰舊換新+加碼送LiTV 豪華組360天（LiTV 90天豪華序號兌換組，共4張）。

第2宅 一鍵到府；主辦單位經指定經銷商將UHD51送到消費者府上並提供優惠付款方式（現折15,000元，現場刷卡或是現金付款），並直接回收任何品牌舊款投影機。

刷卡 LiTV

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