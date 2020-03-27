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凱基證券財富管理獲獎 專業服務倍受肯定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

財訊雜誌公布2020年財富管理大獎，凱基證券榮獲「證券最佳業務團隊獎」，顯示凱基證券財富管理的「專業服務團隊」與「客戶需求導向」二大服務特色，深得客戶肯定。

凱基證券表示，「為客戶提供量身打造的專業服務」是凱基證券財富管理團隊最重要的使命。凱基證券為提供一站式的財富管理服務，積極引導營業員取得財管相關專業證照，轉型為全方位理財專員。並經由專業分工、共同合作的模式，整合FA輔銷團隊、投資顧問及稅務顧問等精英，一同協助理財專員服務高資產客戶，透過股票、債券、基金、保險等多元化理財商品，規劃個人化的資產配置。

凱基證券亦積極朝智能理財發展，財富管理團隊擁有強大的數位金融服務能力，運用專業的模組化系統，進行商品量化與質化剖析，並結合大數據等科學資料分析，找出真正符合客戶需求的產品，進行資產配置與分散投資風險，達到財富穩健增長的理財目標。凱基證券強調，「客戶經營是長長久久的互動，而非只是以營利為目的，創造客我雙贏的模式才是經營財富管理業務正確的方向。」

凱基證券運用券商優勢，提供有別於銀行的多元產品，例如透過「雙向借券、不限用途借貸」等業務，創造差異化財富管理服務，有效提升資產效益。理財專員定期透過系統檢視客戶的投資組合，製作成分析報告，與客戶進行討論並調整，期望落實財富管理的精神，重視的是客戶資產的成長，讓客戶能專心打拼事業，理財的事情就放心交給凱基證券。

凱基證 財富管理 借券

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