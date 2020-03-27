央行：今日起調整準備金乙戶存款利率

中央銀行調降貼放利率1碼，為反映銀行存款利率調降，中央銀行26日宣布，今（27）日起金融機構存放央行準備金乙戶存款的利率，活期性存款部分調整為年息0.068%；定期性存款部分調整為年息0.56%。另源自外資的新台幣活期存款，依央行先前規定，全部不給付利息，防範外資炒匯。

央行19日經理事會決議，各項政策利率自3月20日起，分別調降1碼（0.25個百分點），大多數銀行已配合調整其牌告利率，央行昨日接著宣布調降準備金乙戶存款利率。

金融機構存於中央銀行的準備金，按準備金甲戶（往來戶）與準備金乙戶（計息戶）兩個帳戶收存。甲戶的存款可隨時提存，不計利息。乙戶目前應提準備額的55%，金融機構平時不能自由動用乙戶的資金，因此央行酌量給息。

央行準備金乙戶又分成活存與定存兩種，央行宣布，活存利率由先前的0.146%調降至0.068%，調幅為7.8個基本點，定存利率則是由0.82%降至0.56%，降幅為26個基本點，這代表銀行存放在央行的準備金，利息收入將隨之下滑。

金融機構收受民眾的存款，應按照央行規定的比率提存準備金，除健全銀行業務發展外，也可保障存款人的權益；若銀行出現資金不足時，可以將存在央行的準備金作為擔保，向央行申請緊急融通，以支應民眾提領存款的需求。

舉例來說，如果央行將存款準備率訂為5%，銀行收受民眾100元存款，其中5元要存到央行作為準備金，銀行可以運用的資金為95元，央行可藉由存款準備率的調整，進行貨幣數量的調控，進而達成目的，當央行降低存款準備率時，假設由原先的5%降低至3%，金融機構可用於貸款的資金將由原本的95元增加為97元，就可達到讓市場資金寬鬆的效果。